«Витя в огненной форме». Мозес забил в четвертом матче подряд

Сейчас это один из лучших игроков Спартака. Хорошее приобретение.
Футболист «Спартака» Виктор Мозес забил в четырех товарищеских встречах подряд. Сегодня, 14 июля, он с пенальти отправил мяч в ворота «Рубина» (4:0).
«Витя забил уже в четырeх товарищеских матчах подряд! Мозес просто в огненной форме», – написал «Спартак».
- Этим летом москвичи выкупили Мозеса у «Челси» за 5 миллионов евро.
- Сезон РПЛ стартует для «Спартака» 24 июля гостевым матчем против «Рубина».
- В следующем году «Спартак» отметит 100-летие.