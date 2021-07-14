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    «Витя в огненной форме». Мозес забил в четвертом матче подряд

    Футболист «Спартака» Виктор Мозес забил в четырех товарищеских встречах подряд. Сегодня, 14 июля, он с пенальти отправил мяч в ворота «Рубина» (4:0).

    «Витя забил уже в четырeх товарищеских матчах подряд! Мозес просто в огненной форме», – написал «Спартак».

    • Этим летом москвичи выкупили Мозеса у «Челси» за 5 миллионов евро.
    • Сезон РПЛ стартует для «Спартака» 24 июля гостевым матчем против «Рубина».
    • В следующем году «Спартак» отметит 100-летие.

    Источник: твиттер «Спартака»

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    14.07.2021 23:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 июля 2021, 15:05

      Сейчас это один из лучших игроков Спартака. Хорошее приобретение.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife 15 июля 2021, 10:36

      Может чуток не хватает физики, но это с лихвой компенсируется пониманием игры, мастерством и техникой обращения с мячом, которой так не хватает многим рпл - овцам.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28518

      JTherry 15 июля 2021, 09:21

      Витя жжет напалмом...))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +630

      garet12222 15 июля 2021, 06:08

      Когда дзюбиньё с пенки забивает надо тоже писать про огненную форму?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1170

      inzek 15 июля 2021, 01:59

      Витя молодец

      1
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