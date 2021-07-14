«Витя в огненной форме». Мозес забил в четвертом матче подряд

Футболист «Спартака» Виктор Мозес забил в четырех товарищеских встречах подряд. Сегодня, 14 июля, он с пенальти отправил мяч в ворота «Рубина» (4:0).

«Витя забил уже в четырeх товарищеских матчах подряд! Мозес просто в огненной форме», – написал «Спартак».