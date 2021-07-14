Паоло Мальдини: «Завтра ждем Жиру в Милане»

хороший трансфер для всех
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купить ещё одного молодого напа? А дать игровое время Хауге они не хотят вместо этого?
Нападающий «Челси» Оливье Жиру продолжит карьеру в «Милане». Об этом сообщил руководитель итальянцев Паоло Мальдини.
«Ждем завтра Жиру в Милане. Еще хотим подписать одного молодого форварда», – сказал функционер.
- Жиру подпишет контракт с «Миланом» до июня 2023 года.
- Француз выступает за «Челси» с января 2018 года.
- За 3,5 сезона Жиру забил 39 голов и сделал 14 ассистов в 119 матчах.