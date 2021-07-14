Паоло Мальдини: «Завтра ждем Жиру в Милане»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру продолжит карьеру в «Милане». Об этом сообщил руководитель итальянцев Паоло Мальдини.

«Ждем завтра Жиру в Милане. Еще хотим подписать одного молодого форварда», – сказал функционер.