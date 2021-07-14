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    Паоло Мальдини: «Завтра ждем Жиру в Милане»

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру продолжит карьеру в «Милане». Об этом сообщил руководитель итальянцев Паоло Мальдини.

    «Ждем завтра Жиру в Милане. Еще хотим подписать одного молодого форварда», – сказал функционер.

    • Жиру подпишет контракт с «Миланом» до июня 2023 года.
    • Француз выступает за «Челси» с января 2018 года.
    • За 3,5 сезона Жиру забил 39 голов и сделал 14 ассистов в 119 матчах.

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    14.07.2021 22:34
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 июля 2021, 01:46

      хороший трансфер для всех
      --
      купить ещё одного молодого напа? А дать игровое время Хауге они не хотят вместо этого?

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