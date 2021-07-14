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    Зырянов – о переходе Михайлова в «Шальке»: «Немного завидую ему. Это классный опыт»

    Старший тренер молодeжной команды «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал переход воспитанника клуба Ярослава Михайлова в «Шальке».

    «Это очень хороший шаг и для Михайлова, и для «Зенита» – молодой футболист в 18 лет переходит в «Шальке». Могу судить по себе, потому что я на сборах играл против команд второй Бундеслиги – там уровень очень серьeзный.

    Ярославу будет там непросто. Могу пожелать только упорно трудиться, потому что все данные, чтобы стать хорошим футболистом, заиграть в российском чемпионате или даже перейти из второй Бундеслиги в первую, у него есть.

    Другая страна, другой язык – с моей точки зрения это классный опыт. Я ему даже по-хорошему немного завидую. В 18 лет он спокойно может выучить немецкий язык: это огромнейший плюс для него и для его карьеры», – сказал Зырянов.

    • Михайлов перешел в немецкий клуб на правах аренды.
    • С июня он находился на просмотре в «Шальке».
    • 3 июля Михайлов вышел в стартовом составе немецкого клуба в товарищеском матче с «Зенитом».

    Источник: «Чемпионат»

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    14.07.2021 13:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11242

      alp 14 июля 2021, 17:21

      Удачи парню.. жаль что Зенит не увидел потенциал у парня.

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