Зырянов – о переходе Михайлова в «Шальке»: «Немного завидую ему. Это классный опыт»

Старший тренер молодeжной команды «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал переход воспитанника клуба Ярослава Михайлова в «Шальке».

«Это очень хороший шаг и для Михайлова, и для «Зенита» – молодой футболист в 18 лет переходит в «Шальке». Могу судить по себе, потому что я на сборах играл против команд второй Бундеслиги – там уровень очень серьeзный.

Ярославу будет там непросто. Могу пожелать только упорно трудиться, потому что все данные, чтобы стать хорошим футболистом, заиграть в российском чемпионате или даже перейти из второй Бундеслиги в первую, у него есть.

Другая страна, другой язык – с моей точки зрения это классный опыт. Я ему даже по-хорошему немного завидую. В 18 лет он спокойно может выучить немецкий язык: это огромнейший плюс для него и для его карьеры», – сказал Зырянов.