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  • Зырянов – о переходе Михайлова в «Шальке»: «Немного завидую ему. Это классный опыт»

Зырянов – о переходе Михайлова в «Шальке»: «Немного завидую ему. Это классный опыт»

14 июля 2021, 13:59
1

Старший тренер молодeжной команды «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал переход воспитанника клуба Ярослава Михайлова в «Шальке».

«Это очень хороший шаг и для Михайлова, и для «Зенита» – молодой футболист в 18 лет переходит в «Шальке». Могу судить по себе, потому что я на сборах играл против команд второй Бундеслиги – там уровень очень серьeзный.

Ярославу будет там непросто. Могу пожелать только упорно трудиться, потому что все данные, чтобы стать хорошим футболистом, заиграть в российском чемпионате или даже перейти из второй Бундеслиги в первую, у него есть.

Другая страна, другой язык – с моей точки зрения это классный опыт. Я ему даже по-хорошему немного завидую. В 18 лет он спокойно может выучить немецкий язык: это огромнейший плюс для него и для его карьеры», – сказал Зырянов.

  • Михайлов перешел в немецкий клуб на правах аренды.
  • С июня он находился на просмотре в «Шальке».
  • 3 июля Михайлов вышел в стартовом составе немецкого клуба в товарищеском матче с «Зенитом».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Шальке-04 Зенит Зырянов Константин
Комментарии (1)
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alp
1626272466
Удачи парню.. жаль что Зенит не увидел потенциал у парня.
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