Деспотович: «Перед «Рубином» стоит задача выиграть РПЛ»

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович рассказал о задачах клуба на предстоящий сезон на онлайн-встрече с болельщиками.

«Какая задача стоит перед командой в преддверии нового сезона? Выиграть чемпионство», – сказал Деспотович.

«Я с Деспотом полностью согласен», – подтвердил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.