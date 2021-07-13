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    Деспотович: «Перед «Рубином» стоит задача выиграть РПЛ»

    Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович рассказал о задачах клуба на предстоящий сезон на онлайн-встрече с болельщиками.

    «Какая задача стоит перед командой в преддверии нового сезона? Выиграть чемпионство», – сказал Деспотович.

    «Я с Деспотом полностью согласен», – подтвердил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.

    • «Рубин» занял четвертое место в минувшем сезоне РПЛ.
    • Казанский клуб сыграет в квалификации Лиги конференций.
    • Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.

    Источник: «Чемпионат»

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    13.07.2021 23:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +404

      tilham 14 июля 2021, 16:37

      Эта задача должна стоять перед всеми игроками всех клубов РФПЛ перед стартом сезона

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner 14 июля 2021, 12:46

      Ха-ха-ха...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 14 июля 2021, 12:31

      Чего уж там чемпионство, давай сразу Лигу Чемпионов выигрывай и заодно Лигу Европы!
      Мечты, мечты, где ваша сладость? А.С.Пушкин

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6018

      Enter2006 14 июля 2021, 11:15

      Мечтать не вредно ))

      0
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      Рейтинг: +10

      zinoviyawvr 14 июля 2021, 08:43


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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 14 июля 2021, 08:12

      А затем проснуться... (На самом деле 4 место - результат случайности и удачи, и кое-чего еще, при всем моем уважении к Слуцкому)

      2
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 14 июля 2021, 03:42

      Вполне выполнимая задача, при условии, что не будут терять очки с командами из второй десятки.

      1
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > Бухбух 14 июля 2021, 09:38

      Совершенно невыполнимая задача. Хоть мяч и круглый, в турнире побеждает сильнейший.

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