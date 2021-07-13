Деспотович: «Перед «Рубином» стоит задача выиграть РПЛ»

Эта задача должна стоять перед всеми игроками всех клубов РФПЛ перед стартом сезона
Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович рассказал о задачах клуба на предстоящий сезон на онлайн-встрече с болельщиками.
«Какая задача стоит перед командой в преддверии нового сезона? Выиграть чемпионство», – сказал Деспотович.
«Я с Деспотом полностью согласен», – подтвердил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.
- «Рубин» занял четвертое место в минувшем сезоне РПЛ.
- Казанский клуб сыграет в квалификации Лиги конференций.
- Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.