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    «Зенит» интересуется полузащитником сборной Перу Йотуном

    Полузащитник мексиканского «Крус Асуль» и сборной Перу Йошимар Йотун может продолжить карьеру в РПЛ.

    По информации Libero со ссылкой на ESPN Peru, 31-летним хавбеком интересуется «Зенит». На футболиста также претендуют два клуба из Примеры и команда из Бразилии.

    • Йотун 30 июня стал свободным агентом.
    • Он забил 2 гола и отдал ассист в 7 матчах Кубка Америки-2021.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

    Источник: Libero

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    12.07.2021 16:45
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб 12 июля 2021, 22:43

      Мне вообще непонятно: а есть стратегия какая-то формирования состава клуба?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18116

      житель СПб 12 июля 2021, 22:26

      Опять 31-летний! ? Нам нужны игроки 20-25 лет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6255

      Давид59 12 июля 2021, 19:23

      Опять предпенсионные игроки

      1
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