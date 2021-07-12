«Зенит» интересуется полузащитником сборной Перу Йотуном

Полузащитник мексиканского «Крус Асуль» и сборной Перу Йошимар Йотун может продолжить карьеру в РПЛ.

По информации Libero со ссылкой на ESPN Peru, 31-летним хавбеком интересуется «Зенит». На футболиста также претендуют два клуба из Примеры и команда из Бразилии.