Кубок Париматч Премьер. «Спартак» забил четыре безответных мяча «Сочи»

Тренировка удалась.
Хорошо что Сочи не сопротивлялось. При такой ситуации можно и по-финтить, и по воротам прицельно попасть, и пешком кое-где походить.
Понравилось, что у многих есть желание играть и доказывать свою состоятельность. В первую очередь это касается "молодых и перспективных". Хорошо, что Мирзов, Бакаев, Ломовицкий набрали относительно неплохую форму. Как они будут играть с более сильными соперниками - вопрос.
Не понравилрсь, что все ошибки как были, так и остались. Оборона - притча во языцах. Сочинцы, при такой игре, показали насколько проходная у нас оборона. Забрасывай на свободное место и убегай к воротам. Нельзя обороне с такой техникой работы с мячом заниматься распасами перед воротами. Игра как была примитивной, так и осталась. Не появился дирижер, нет мысли в атаке. Нет быстрого первого паса. Как играли бей-беги так и играют. Мозес как ходил по полю, так и ходит. Как сажал защитников на карточки своим не возвращением в оборону, так и сажает.
Кому как, но петь диферамбы после товарищеского матча думаю рано. Тед оставил хороший "багаж", посмотрим как им воспользуются.
«Спартак» на старте предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер обыграл на «Открытие Банк Арене» «Сочи». В двух голах поучаствовали Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов.
Лучшим игроком встречи признан Бакаев. «Спартак» возглавил турнирную таблицу.
Кубок Матч Премьер. 1-й тур
Спартак (Москва) – Сочи – 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Бакаев, 6; 2:0 – Мирзов, 38; 3:0 – Соболев, 62; 4:0 – Мозес, 83.