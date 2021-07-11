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    Кубок Париматч Премьер. «Спартак» забил четыре безответных мяча «Сочи»

    «Спартак» на старте предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер обыграл на «Открытие Банк Арене» «Сочи». В двух голах поучаствовали Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов.

    Лучшим игроком встречи признан Бакаев. «Спартак» возглавил турнирную таблицу.

    Кубок Матч Премьер. 1-й тур

    Спартак (Москва) – Сочи – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бакаев, 6; 2:0 – Мирзов, 38; 3:0 – Соболев, 62; 4:0 – Мозес, 83.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2021 19:54
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +10452

      ivany4 12 июля 2021, 09:25

      Тренировка удалась.
      Хорошо что Сочи не сопротивлялось. При такой ситуации можно и по-финтить, и по воротам прицельно попасть, и пешком кое-где походить.
      Понравилось, что у многих есть желание играть и доказывать свою состоятельность. В первую очередь это касается "молодых и перспективных". Хорошо, что Мирзов, Бакаев, Ломовицкий набрали относительно неплохую форму. Как они будут играть с более сильными соперниками - вопрос.
      Не понравилрсь, что все ошибки как были, так и остались. Оборона - притча во языцах. Сочинцы, при такой игре, показали насколько проходная у нас оборона. Забрасывай на свободное место и убегай к воротам. Нельзя обороне с такой техникой работы с мячом заниматься распасами перед воротами. Игра как была примитивной, так и осталась. Не появился дирижер, нет мысли в атаке. Нет быстрого первого паса. Как играли бей-беги так и играют. Мозес как ходил по полю, так и ходит. Как сажал защитников на карточки своим не возвращением в оборону, так и сажает.
      Кому как, но петь диферамбы после товарищеского матча думаю рано. Тед оставил хороший "багаж", посмотрим как им воспользуются.

      2
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 12 июля 2021, 08:37

      А что было с Сочи? Понимаю что счёт не важен но для витории почему-то важен.федотов наверное ещё не проснулся после отпуска

      2
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 11 июля 2021, 20:59

      Видел ЖЕЛАНИЕ ИГРАТЬ.
      Видел самоотдачу, стремление доиграть каждый эпизод до конца.
      То, КАК играли, понравилось.
      Игнатов уже который матч - ТОЛЬКО ПРЕВОСХОДНАЯ СТЕПЕНЬ!
      Даже Мирзов - что с ним случилось, а? - стал играть В ПАС! DD
      Бакаев уже не первый матч, как заново родился: приятно смотреть на "допопрыгунчикового" Бакаева. )
      Только одного игрочишку выделю со знаком "минус" - АЙРТОН. (((
      Это ж сколько можно было всё время на своём фланге практически ВСЕХ, кто из команды соперника проходил по его флангу к воротам Спартака, встречать в полупозиции???
      Столько "косяков" напорол уже в первые 20 минут матча в зоне своей ответственности, что, будь игроки Сочи понастырнее и поудачливее, счёт в эти 20 минут мог быть крупным в пользу Сочи.

      6
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > derrik2000 11 июля 2021, 21:32

      Может ошибаюсь, но что то кажется мне, что когда начнутся официальные игры, где все будет по серьезному, все встанет на свои места. Айртон будет рвать и пахать, а Мирзова и Бакаева будет не видно и не слышно. Может и ошибаюсь, но в такие превращения привык не верить.

      3
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > Cleaner 11 июля 2021, 21:50

      Айртон и в официальных матчах - да-а-а-алеко не ТОП-защитник. Даже по нашим меркам.
      А по остальным - будем посмотреть )

      0
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      Рейтинг: +14466

      playsh 11 июля 2021, 20:58

      Ну хорошо,что с Бакаевым потерпели,не расстались,спады у всех бывают.За Игнатова спасибо,что сохранили.И по игре вроде порадовали,голы красавцы,конечно,но не надо забывать,что игра проходная была - морально-волевых усилий не требовала ни от одной,ни от другой команды.Так что,будет день и будет пища.Всем нам удачи.

      11
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > playsh 11 июля 2021, 21:01

      Да тут даже играли без слабых мест. Все стараются, играют с огоньком. С Рубином обороне придется сложней. У них атака более изобретательная.

      12
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 11 июля 2021, 20:58

      Мирзов на поле страшен, как какой-то циклоп...
      А, лучший в матче.
      Так играть!
      С ув.

      5
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      Рейтинг: +14466

      playsh > GoLenaStop 11 июля 2021, 21:02

      Вот что с игроками аренда грамотная делает...

      6
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      Рейтинг: +10

      geryui68 11 июля 2021, 20:56

      Беру прогнозы на футбол здесь king-ball.ru

      0
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 11 июля 2021, 20:35

      Голы суперские конечно, а Сочи с такой игрой за выживание только бороться.

      8
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > Рубинище 11 июля 2021, 20:39

      Игра тренировочная. В октябре уже понятно будет, кто за что бороться будет. А сейчас тренировка.

      4
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      Рейтинг: +28518

      JTherry > Cleaner 11 июля 2021, 20:49

      понятно, что тренировка, вот только Сочи уже 22.07, то есть через 10 дней, надо будет участвовать в официальной игре в Лиге конференций... для Федотова этот матч более чем показательный...

      12
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > JTherry 11 июля 2021, 21:17

      В ближайшие несколько лет не нужно обращать на Еврокубки никакого внимания. Ну выиграл Спартак сейчас 4:0, это не показатель силы команды и никак не повлияет на результаты игры в Европе.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 июля 2021, 20:29

      Хороший матч получился у Спартака. Красивые комбинации, удары с дальних дистанций. Да и в обороне все более менее надежно. Трудно судить все это по игре с Сочи. Игра с Рубином во многом даст ответ в каком состоянии сейчас находится Спартак. Соперник более серьезный.

      17
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      Рейтинг: +28518

      JTherry > zigbert 11 июля 2021, 20:41

      матчи, как товарищеские, играют на этом Кубке, вряд ли кто-то будет раскрываться на этом турнире, где можно заменить в перерыве весь состав команды... все играют на расслабоне, более или менее...)

      8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > JTherry 11 июля 2021, 20:48

      Конечно товарищеские матчи отличаются от официальных. Но здесь все таки турнир и он чуть отличается от простых товарняков.

      8
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      Рейтинг: +28518

      JTherry > zigbert 11 июля 2021, 20:52

      в официальной игре - более зубодробительный эффект от игры и отдача игроков - другая...)

      6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > JTherry 11 июля 2021, 20:54

      Может и так но здесь по ногам тоже били, будь здоров.

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      Рейтинг: +28518

      JTherry > zigbert 11 июля 2021, 21:16

      во, и Федун тоже считает, что играли на расслабоне, наш чат подсмотрел, не иначе...))))

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > JTherry 11 июля 2021, 21:20

      С Федуном лучше не спорить. Может не выдать премиальные.

      6
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 11 июля 2021, 20:28

      Спартак, ну нельзя же так! Четыре в одной игре. У половины спартачей нервный срыв теперь будет. Куда их определять то, психушки под ковид перепрофилировали!

      4
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 11 июля 2021, 20:27

      Не плохо, не плохо. Голы очень эффектные. Как по учебнику.

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