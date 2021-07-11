Кубок Париматч Премьер. «Спартак» забил четыре безответных мяча «Сочи»

«Спартак» на старте предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер обыграл на «Открытие Банк Арене» «Сочи». В двух голах поучаствовали Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов.

Лучшим игроком встречи признан Бакаев. «Спартак» возглавил турнирную таблицу.

Кубок Матч Премьер. 1-й тур

Спартак (Москва) – Сочи – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Бакаев, 6; 2:0 – Мирзов, 38; 3:0 – Соболев, 62; 4:0 – Мозес, 83.