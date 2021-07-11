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  • Пустовойтова: «Было волнительно работать на матче «Рубин» – «Химки»

Пустовойтова: «Было волнительно работать на матче «Рубин» – «Химки»

11 июля 2021, 00:13
2

Главный судья матча первого тура Кубка Матч Премьер между «Рубином» и «Химками» (1:0) Анастасия Пустовойтова поделилась эмоциями от работы. Она волновалась.

«Честно, было волнительно, потому что это два клуба Премьер-лиги. Естественно, восприняли это назначение как еще один шаг в нашей нелегкой профессии. Тот фактор, что турнир с использованием системы видеоассистента рефери (VAR), с одной стороны, немного вселил уверенности, с другой стороны, у нас был настрой: «Нам VAR не нужен, мы справимся». Конечно, любой матч для нас является еще одним вызовом, который готовы пройти, потому что это наша любимая работа».

Обсуждался ли вопрос с Российским футбольным союзом (РФС) о назначении на матч РПЛ? Я живу сегодняшним днем, если руководство даст шанс, обязательно воспользуюсь им. Если не получится или не успею, то кто-то после меня, так как у нас хорошее поколение девчонок подрастает, тоже хотят, виден интерес. Тем более поменялось к нам отношение, у нас более стабильное финансовое положение, РФС всячески идет нам на встречу», – заверила арбитр.

  • Пустовойтова в прошлом сезоне дебютировала в качестве главного судьи ФНЛ.
  • 40-летняя Пустовойтова до начала судейской карьеры сама играла в футбол.
  • В 2019 году Пустовойтова судила финал женской Лиги чемпионов.

Слуцкий – о Пустовойтовой в матче против «Химок»: «Большая молодец»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Рубин Химки Пустовойтова Анастасия
Комментарии (2)
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Plyash
1625985744
По мне,так отсудила очень достойно.Да и мужики подтянутей себя ведут.Да и на женские стройные ножки в гетрах хорошо смотреть в частоколе мужских перекачанных.
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paracetamol
1626011532
Я сначала подумал, что трансвестит бегает.
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