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    Пустовойтова: «Было волнительно работать на матче «Рубин» – «Химки»

    Главный судья матча первого тура Кубка Матч Премьер между «Рубином» и «Химками» (1:0) Анастасия Пустовойтова поделилась эмоциями от работы. Она волновалась.

    «Честно, было волнительно, потому что это два клуба Премьер-лиги. Естественно, восприняли это назначение как еще один шаг в нашей нелегкой профессии. Тот фактор, что турнир с использованием системы видеоассистента рефери (VAR), с одной стороны, немного вселил уверенности, с другой стороны, у нас был настрой: «Нам VAR не нужен, мы справимся». Конечно, любой матч для нас является еще одним вызовом, который готовы пройти, потому что это наша любимая работа».

    Обсуждался ли вопрос с Российским футбольным союзом (РФС) о назначении на матч РПЛ? Я живу сегодняшним днем, если руководство даст шанс, обязательно воспользуюсь им. Если не получится или не успею, то кто-то после меня, так как у нас хорошее поколение девчонок подрастает, тоже хотят, виден интерес. Тем более поменялось к нам отношение, у нас более стабильное финансовое положение, РФС всячески идет нам на встречу», – заверила арбитр.

    • Пустовойтова в прошлом сезоне дебютировала в качестве главного судьи ФНЛ.
    • 40-летняя Пустовойтова до начала судейской карьеры сама играла в футбол.
    • В 2019 году Пустовойтова судила финал женской Лиги чемпионов.

    Слуцкий – о Пустовойтовой в матче против «Химок»: «Большая молодец»

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    Источник: ТАСС

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