Амири из «Байера» – автор лучшего гола Бундеслиги прошлого сезона

В Бундеслиге определили лучший гол прошлого сезона. Его автором стал полузащитник «Байера» Надим Амири.

Игрок забил этот гол 2 января «Айнтрахту». В той встрече «Байер» проиграл со счетом 1:2.

Амири в прошлом сезоне Бундеслиги провел 28 матчей, забил 2 гола, сделал 6 результативных пасов.

Футболист стоит 22 миллиона евро.

За «Байер» теперь будет выступать Андрей Лунев.