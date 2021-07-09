Амири из «Байера» – автор лучшего гола Бундеслиги прошлого сезона

В Бундеслиге определили лучший гол прошлого сезона. Его автором стал полузащитник «Байера» Надим Амири.
Игрок забил этот гол 2 января «Айнтрахту». В той встрече «Байер» проиграл со счетом 1:2.
- Амири в прошлом сезоне Бундеслиги провел 28 матчей, забил 2 гола, сделал 6 результативных пасов.
- Футболист стоит 22 миллиона евро.
- За «Байер» теперь будет выступать Андрей Лунев.
Гол Амири из «Байера» был признан лучшим в Бундеслиге в этом сезонеПересмотри эту красоту еще раз pic.twitter.com/Y3alcKtRuJ— Матч ТВ (@MatchTV) July 9, 2021