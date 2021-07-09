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    Амири из «Байера» – автор лучшего гола Бундеслиги прошлого сезона

    В Бундеслиге определили лучший гол прошлого сезона. Его автором стал полузащитник «Байера» Надим Амири.

    Игрок забил этот гол 2 января «Айнтрахту». В той встрече «Байер» проиграл со счетом 1:2.

    • Амири в прошлом сезоне Бундеслиги провел 28 матчей, забил 2 гола, сделал 6 результативных пасов.
    • Футболист стоит 22 миллиона евро.
    • За «Байер» теперь будет выступать Андрей Лунев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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