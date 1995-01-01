«Химки» заключили контракт с экс-защитником «Сочи» Набиуллиным

Бывший защитник «Сочи» Эльмир Набиуллин стал игроком «Химок».
«Сегодня мы подписали Эльмира Набиуллина на два года.
Сколько еще новичков ждать? Наверное, мы уже укрепили состав», – сказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.
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Бывший защитник «Сочи» Эльмир Набиуллин стал игроком «Химок».
«Сегодня мы подписали Эльмира Набиуллина на два года.
Сколько еще новичков ждать? Наверное, мы уже укрепили состав», – сказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.