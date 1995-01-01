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    «Химки» заключили контракт с экс-защитником «Сочи» Набиуллиным

    Бывший защитник «Сочи» Эльмир Набиуллин стал игроком «Химок».

    «Сегодня мы подписали Эльмира Набиуллина на два года.

    Сколько еще новичков ждать? Наверное, мы уже укрепили состав», – сказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.

    • Набиуллин был свободным агентом.
    • Он выступал за «Сочи» на протяжении двух сезонов.
    • Ранее 26-летний футболист играл за «Рубин» и «Зенит».
    • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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