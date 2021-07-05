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    Малиновский может пропустить полтора месяца из-за операции

    Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, скорее всего, не поможет своей команде в начале сезона.

    В ближайшее время футболист перенесет операцию на грыже живота.

    На восстановление украинскому хавбеку потребуется около 45 дней.

    • В прошлом сезоне Малиновский забил 10 голов и сделал 12 ассистов в 43 матчах.
    • Из-за проблем со здоровьем он не сыграл за сборную Украины в 1/4 финала Евро-2020 против Англии (0:4).
    • До этого игрок принял участие в 4 встречах чемпионата Европы.

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    Источник: Calcio Atalanta

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