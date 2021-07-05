Малиновский может пропустить полтора месяца из-за операции

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, скорее всего, не поможет своей команде в начале сезона.
В ближайшее время футболист перенесет операцию на грыже живота.
На восстановление украинскому хавбеку потребуется около 45 дней.
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Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, скорее всего, не поможет своей команде в начале сезона.
В ближайшее время футболист перенесет операцию на грыже живота.
На восстановление украинскому хавбеку потребуется около 45 дней.