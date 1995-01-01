Товарищеский матч. «Зенит» сыграл вничью с клубом второй Бундеслиги «Шальке»

Шальке, блестящий насколько сезонов назад, и находящийся в глубоком провале сейчас, в этом матче нередко выглядел лучше, чем Зенит. С другой стороны, в Зените и без Азмуна и Дзюбы было немало неплохих игроков: и Вендел, и Малком, и Ракитский, и Сантос... Да и молодежь вполне нормальная. Я к чему? Ее сыгрывать надо, команду! Серьезной мысли в игре как не было, так и нет. Понравился молодой вратарь Одоевский, взявший пенальти. Нам нужны вратари на замену.
Чемпион России «Зенит» на сборах не забил голов «Шальке». На 65-й минуте немцы не реализовали пенальти. Ворота россиян защищал Даниил Одоевский.
Для «Зенита» сезон стартует 17 июля встречей против «Локомотива» (Суперкубок России).
Товарищеский матч