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    Товарищеский матч. «Зенит» сыграл вничью с клубом второй Бундеслиги «Шальке»

    Чемпион России «Зенит» на сборах не забил голов «Шальке». На 65-й минуте немцы не реализовали пенальти. Ворота россиян защищал Даниил Одоевский.

    Для «Зенита» сезон стартует 17 июля встречей против «Локомотива» (Суперкубок России).

    Товарищеский матч

    Шальке (Германия) – Зенит (Россия) – 0:0

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:53
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7937

      житель СПб 26 минут назад

      Шальке, блестящий насколько сезонов назад, и находящийся в глубоком провале сейчас, в этом матче нередко выглядел лучше, чем Зенит. С другой стороны, в Зените и без Азмуна и Дзюбы было немало неплохих игроков: и Вендел, и Малком, и Ракитский, и Сантос... Да и молодежь вполне нормальная. Я к чему? Ее сыгрывать надо, команду! Серьезной мысли в игре как не было, так и нет. Понравился молодой вратарь Одоевский, взявший пенальти. Нам нужны вратари на замену.

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      Рейтинг: +10

      jop0987 37 минут назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king-ball.ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе.
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

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      Рейтинг: +45225

      MaxRnD 53 минуты назад

      А были другие варианты ?

      2
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      Рейтинг: +15067

      JTherry 1 час назад

      зина, блин, свой фарм-клуб обыграть не в силах...))

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      Рейтинг: +66730

      insider_retro > JTherry 58 минут назад

      Немцы стеснялись, а Зениту было лениво..:))

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