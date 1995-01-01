Товарищеский матч. «Зенит» сыграл вничью с клубом второй Бундеслиги «Шальке»

Чемпион России «Зенит» на сборах не забил голов «Шальке». На 65-й минуте немцы не реализовали пенальти. Ворота россиян защищал Даниил Одоевский.

Для «Зенита» сезон стартует 17 июля встречей против «Локомотива» (Суперкубок России).

Товарищеский матч

Шальке (Германия) – Зенит (Россия) – 0:0