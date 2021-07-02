«Томь» заменит «Чайку» в ФНЛ

Генеральный директор «Томи» Татьяна Смирнова объявила о возвращении клуба в ФНЛ.
Томская команда сможет выступать во втором по силе дивизионе России вместо «Чайки».
«Надеюсь, что вместо «Чайки» в ФНЛ будем выступать мы. В ближайшее время об этом будет объявлено. Всe это решается через РФС и ФНЛ.
К тому же, такие вещи решаются автоматически по регламенту. Так что, скорее всего, это железный факт, что мы займeм место «Чайки» в ФНЛ», – сказала Смирнова.
- «Чайка» переведена из ФНЛ в ПФЛ за организацию договорных матчей в сезоне-2018/2019.
- Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС.
Источник: «Чемпионат»