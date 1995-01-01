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    «Томь» заменит «Чайку» в ФНЛ

    Генеральный директор «Томи» Татьяна Смирнова объявила о возвращении клуба в ФНЛ.

    Томская команда сможет выступать во втором по силе дивизионе России вместо «Чайки».

    «Надеюсь, что вместо «Чайки» в ФНЛ будем выступать мы. В ближайшее время об этом будет объявлено. Всe это решается через РФС и ФНЛ.

    К тому же, такие вещи решаются автоматически по регламенту. Так что, скорее всего, это железный факт, что мы займeм место «Чайки» в ФНЛ», – сказала Смирнова.

    • «Чайка» переведена из ФНЛ в ПФЛ за организацию договорных матчей в сезоне-2018/2019.
    • Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: -353

      Спартач80 20 минут назад

      Кержаков договорился с газпромом?

      0
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      Рейтинг: +3190

      _Marqella_ 1 час назад

      Хорошая новость

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      Рейтинг: +617

      Cromathaar 1 час назад

      Странно, вроде же объявили, что в ПФЛ будет Чайка-2 выступать.

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