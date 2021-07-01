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    Sport24: Дзагоев и Набабкин полетят на второй сбор ЦСКА, несмотря на истекшие контракты

    Полузащитник Алан Дзагоев и защитник Кирилл Набабкин отправятся на второй сбор ЦСКА, несмотря на закончившиеся контракты с клубом.

    По информации Sport24, ЦСКА ведет переговоры с Дзагоевым о продлении контракта. Набабкин будет поддерживать форму, как и на первом сборе.

    • 2 июля ЦСКА начнет второй тренировочный сбор в Австрии.
    • Команда вернется в Москву 14 июля.
    • 25 июля ЦСКА сыграет с «Уфой» в первом туре нового сезона РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6316

      playsh 1 час назад

      Дзага,ты уже своей настойчивостью стал напоминать тупоголового Черчезона.
      Уйди уже,пока не стал инвалидом,это ведь будет на всю оставшуюся жизнь...

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      Рейтинг: +1626

      _Kesh_Suntar_ 2 часа назад

      Вечно запасной и хрусталь! ) Цену набиваете )

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