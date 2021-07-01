Sport24: Дзагоев и Набабкин полетят на второй сбор ЦСКА, несмотря на истекшие контракты

Полузащитник Алан Дзагоев и защитник Кирилл Набабкин отправятся на второй сбор ЦСКА, несмотря на закончившиеся контракты с клубом.

По информации Sport24, ЦСКА ведет переговоры с Дзагоевым о продлении контракта. Набабкин будет поддерживать форму, как и на первом сборе.