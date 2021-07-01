Sport24: Дзагоев и Набабкин полетят на второй сбор ЦСКА, несмотря на истекшие контракты

Дзага,ты уже своей настойчивостью стал напоминать тупоголового Черчезона.
Уйди уже,пока не стал инвалидом,это ведь будет на всю оставшуюся жизнь...
Полузащитник Алан Дзагоев и защитник Кирилл Набабкин отправятся на второй сбор ЦСКА, несмотря на закончившиеся контракты с клубом.
По информации Sport24, ЦСКА ведет переговоры с Дзагоевым о продлении контракта. Набабкин будет поддерживать форму, как и на первом сборе.
- 2 июля ЦСКА начнет второй тренировочный сбор в Австрии.
- Команда вернется в Москву 14 июля.
- 25 июля ЦСКА сыграет с «Уфой» в первом туре нового сезона РПЛ.