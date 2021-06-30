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  • Махмудов: «Всегда вспоминаю «Спартак» только с хорошей стороны. Жаль, что не заиграл, но ничего»

Махмудов: «Всегда вспоминаю «Спартак» только с хорошей стороны. Жаль, что не заиграл, но ничего»

30 июня 2021, 06:34

Полузащитник азербайджанского «Нефтчи» Эмин Махмудов после товарищеского матча против «Спартака» (2:1) вспомнил время выступления за москвичей. У него положительные воспоминания.

«Мне приятно всегда, когда играем против «Спартака». Приятно, что остались ребята, которые работали со мной. Приятно было встретиться. Пообщался с Артемом Ребровым, Ильей Кутеповым.

Мне было приятно играть за «Спартак». Жалко, что не заиграл, но ничего, это футбол. Всегда вспоминаю «Спартак» только с хорошей стороны, что был шанс поиграть за такую большую команду. Хочу передать всем привет. Некоторые фанаты иногда вспоминают», – сказал Махмудов.

  • Игрок выступал за московский клуб с 2011 по 2013 год.
  • 29-летний Махмудов – воспитанник «Сатурна».
  • «Нефтчи» выступит в квалификации Лиги чемпионов.
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Махмудов: «Наверное, я рано пошел в «Спартак», но туда два раза не зовут»

Махмудов: «В «Спартаке» один раз ошибся, плохо сыграл – сразу убирают. Там нет права на ошибку»

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Нефтчи Махмудов Эмин
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