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    Махмудов: «Всегда вспоминаю «Спартак» только с хорошей стороны. Жаль, что не заиграл, но ничего»

    Полузащитник азербайджанского «Нефтчи» Эмин Махмудов после товарищеского матча против «Спартака» (2:1) вспомнил время выступления за москвичей. У него положительные воспоминания.

    «Мне приятно всегда, когда играем против «Спартака». Приятно, что остались ребята, которые работали со мной. Приятно было встретиться. Пообщался с Артемом Ребровым, Ильей Кутеповым.

    Мне было приятно играть за «Спартак». Жалко, что не заиграл, но ничего, это футбол. Всегда вспоминаю «Спартак» только с хорошей стороны, что был шанс поиграть за такую большую команду. Хочу передать всем привет. Некоторые фанаты иногда вспоминают», – сказал Махмудов.

    • Игрок выступал за московский клуб с 2011 по 2013 год.
    • 29-летний Махмудов – воспитанник «Сатурна».
    • «Нефтчи» выступит в квалификации Лиги чемпионов.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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