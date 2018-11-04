Махмудов: «В «Спартаке» один раз ошибся, плохо сыграл – сразу убирают. Там нет права на ошибку»

Бывший полузащитник «Спартака» Эмин Махмудов рассказал о своем переходе в московский клуб из «Сатурна» в 2011 году.

– Когда впервые поняли, что можете оказаться в «Спартаке», сразу согласились?

– Нет, не сразу сказал «да». Велись переговоры. Была пара встреч.

– В тех переговорах участвовал Валерий Карпин. Какое первое впечатление он произвел на вас?

– Очень простого человека – понятно, что хотел от меня и зачем звал. Очень положительное впечатление оставил.

– Чем принципиально он отличался от Андрея Гордеева?

– Гордеев мягче, чем Валерий Георгиевич. «Спартак» – большая команда. Там не будут ждать, пока я все ошибки сделаю. Один раз ошибся, плохо сыграл – сразу убирают. А в «Сатурне» больше поле для маневра. Я мог сыграть плохо, потом хорошо. Там было право на ошибку, а в «Спартаке» его не было. Это и понятно, потому что команда всегда борется за первое место.

Махмудов защищал цвета «Спартака» с 2011 по 2013 год, но в красно-белой футболке выходил на поле лишь в своем первом сезоне. После этого выступал в аренде за «Томь» и «Крылья Советов».