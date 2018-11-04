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    Махмудов: «В «Спартаке» один раз ошибся, плохо сыграл – сразу убирают. Там нет права на ошибку»

    Бывший полузащитник «Спартака» Эмин Махмудов рассказал о своем переходе в московский клуб из «Сатурна» в 2011 году.

    – Когда впервые поняли, что можете оказаться в «Спартаке», сразу согласились?

    – Нет, не сразу сказал «да». Велись переговоры. Была пара встреч.

    – В тех переговорах участвовал Валерий Карпин. Какое первое впечатление он произвел на вас?

    – Очень простого человека – понятно, что хотел от меня и зачем звал. Очень положительное впечатление оставил.

    – Чем принципиально он отличался от Андрея Гордеева?

    – Гордеев мягче, чем Валерий Георгиевич. «Спартак» – большая команда. Там не будут ждать, пока я все ошибки сделаю. Один раз ошибся, плохо сыграл – сразу убирают. А в «Сатурне» больше поле для маневра. Я мог сыграть плохо, потом хорошо. Там было право на ошибку, а в «Спартаке» его не было. Это и понятно, потому что команда всегда борется за первое место.

    Махмудов защищал цвета «Спартака» с 2011 по 2013 год, но в красно-белой футболке выходил на поле лишь в своем первом сезоне. После этого выступал в аренде за «Томь» и «Крылья Советов».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.11.2018 15:00
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 ноября 2018, 19:58

      Посмотри матч с Уралом. Там всю команду надо с поля гнать.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 4 ноября 2018, 19:15

      Не может быть такого, иначе в Спартаке уже много лет некого было бы на поле выпускать!

      0
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      Рейтинг: -32

      rogonovdima 4 ноября 2018, 17:45

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      -2
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 4 ноября 2018, 16:20

      Это не только в Спартаке, везде так, где есть конкуренция за место в основе

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 4 ноября 2018, 16:17

      Может при Карпине так и было.Не могу судить, но при Каррере право на ошибку было всегда.Правда кое кто это посчитал индульгенцией на полный пофигизм.Особенно после того как Тренер вышиб ему контракт.Ну что ж, бог ему судья.Он всегда шельму метит.

      2
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 15:30

      Молодец, что понял. Молодец, что без обид.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 4 ноября 2018, 15:24

      Поэтому чемпионство будут ждать ещё 15 лет.

      -1
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      Рейтинг: +70716

      insider_retro 4 ноября 2018, 15:16

      К сожалению, у некоторых, право на ошибку становится дурным правилом косячить...
      Отсюда и беды..

      7
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 4 ноября 2018, 15:08

      там федуна только убрать надо

      0
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