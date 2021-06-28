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  • Eurostavka: Самедов и Рангник – кандидаты на пост спортивного директора «Локомотива»

Eurostavka: Самедов и Рангник – кандидаты на пост спортивного директора «Локомотива»

28 июня 2021, 21:16
2

«Локомотив» хочет назначить на пост спортивного директора немца Ральфа Рангника. Переговоры с ним ведет председатель совета директоров москвичей Александр Плутник.

Сейчас Рангник занимает пост главы отдела спорта и развития футбола холдинга «Ред Булл», однако 30 июня контракт сторон истечет.

  • Рангник с учетом 2 ассистентов хочет получать не менее 5 миллионов евро.
  • Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко, в отличие от Плутника, не считает приглашение Рангника целесообразным. Он хочет назначить Александра Самедова, бывшего игрока москвичей.
  • «Локомотив» в следующем сезоне выступит в группе Лиги Европы.

Журналист Романо: «Тоттенхэм» рассматривает кандидатуры Вальверде, Рангника и тен Хага

Источник: Eurostavka

Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Локомотив Рангник Ральф
Комментарии (2)
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Лфшт
1624913249
Как можно считать Рангника хуже Самедова?? Это уже явно прицел на распил, с профи то не попилишь. А Сашка в этом деле мастер и свой пацан
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житель СПб
1624966020
Как можно спортивному директору платить 5 млн евро?! Ну как?! У них там что, и уборщица под сотку тысяч евро получает? А еще на Зенит кричат - мол, денег много тратит? Так, действительно, в таком сравнении скорее бомж. А Самедов - ну чего вы дергаете парня? У него только только пошел бизнес, ресторан наладил - не мешайте ему общепитом заниматься. Неужели нет, не найти нормального руководителя среднего звена с зарплатой примерно 100 тысяч евро в год? Смешно. Ну, за уникальность накиньте еще 100 - и это потолок для такой должности. А то потом еще футболистов, САМОГО Черчесова обсуждаем... Театр начинается с вешалки.
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