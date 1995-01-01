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    Eurostavka: Самедов и Рангник – кандидаты на пост спортивного директора «Локомотива»

    «Локомотив» хочет назначить на пост спортивного директора немца Ральфа Рангника. Переговоры с ним ведет председатель совета директоров москвичей Александр Плутник.

    Сейчас Рангник занимает пост главы отдела спорта и развития футбола холдинга «Ред Булл», однако 30 июня контракт сторон истечет.

    • Рангник с учетом 2 ассистентов хочет получать не менее 5 миллионов евро.
    • Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко, в отличие от Плутника, не считает приглашение Рангника целесообразным. Он хочет назначить Александра Самедова, бывшего игрока москвичей.
    • «Локомотив» в следующем сезоне выступит в группе Лиги Европы.

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    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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