Eurostavka: Самедов и Рангник – кандидаты на пост спортивного директора «Локомотива»

«Локомотив» хочет назначить на пост спортивного директора немца Ральфа Рангника. Переговоры с ним ведет председатель совета директоров москвичей Александр Плутник.
Сейчас Рангник занимает пост главы отдела спорта и развития футбола холдинга «Ред Булл», однако 30 июня контракт сторон истечет.
- Рангник с учетом 2 ассистентов хочет получать не менее 5 миллионов евро.
- Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко, в отличие от Плутника, не считает приглашение Рангника целесообразным. Он хочет назначить Александра Самедова, бывшего игрока москвичей.
- «Локомотив» в следующем сезоне выступит в группе Лиги Европы.
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Источник: Eurostavka
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