«Манчестер Сити» интересуется защитником «Челси» Джеймсом

Правый защитник «Челси» Рис Джеймс стал трансферной целью «Манчестер Сити», сообщает The Athletic.

По информации источника, в подписании 21-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.

Испанский специалист был впечатлен игрой фулбека в финале Лиги чемпионов, в котором «Челси» победил со счетом 1:0.

Также Гвардиоле нравится универсальность англичанина – он способен сыграть в центре и на фланге обороны, а также в полузащите.