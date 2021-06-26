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    «Манчестер Сити» интересуется защитником «Челси» Джеймсом

    Правый защитник «Челси» Рис Джеймс стал трансферной целью «Манчестер Сити», сообщает The Athletic.

    По информации источника, в подписании 21-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.

    Испанский специалист был впечатлен игрой фулбека в финале Лиги чемпионов, в котором «Челси» победил со счетом 1:0.

    Также Гвардиоле нравится универсальность англичанина – он способен сыграть в центре и на фланге обороны, а также в полузащите.

    • Джеймс – воспитанник «Челси».
    • В прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 47 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.

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    Источник: The Athletic

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