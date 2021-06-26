«Манчестер Сити» интересуется защитником «Челси» Джеймсом

Правый защитник «Челси» Рис Джеймс стал трансферной целью «Манчестер Сити», сообщает The Athletic.
По информации источника, в подписании 21-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола.
Испанский специалист был впечатлен игрой фулбека в финале Лиги чемпионов, в котором «Челси» победил со счетом 1:0.
Также Гвардиоле нравится универсальность англичанина – он способен сыграть в центре и на фланге обороны, а также в полузащите.
- Джеймс – воспитанник «Челси».
- В прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 47 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 40 миллионов евро.
Источник: The Athletic