Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    3 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»

    Олич: «Влашич перерос уровень РПЛ и хочет сделать следующий шаг»

    Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о будущем полузащитника московской команды Николы Влашича.

    «Мы были знакомы с Николой по работе в сборной Хорватии. Я уже тогда знал, что это за игрок. Поработав с ним в клубе, я еще лучше изучил его сильные и слабые стороны. Это топ-футболист и профессионал.

    Уже несколько сезонов он является одним из сильнейших игроков РПЛ. Приехав туда, я понял, что он уже перерос эту лигу и хочет сделать следующий шаг», – сказал Олич.

    • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
    • Контракт хорвата с клубом рассчитан до 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: 24sata

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:52
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      wago42 23 минуты назад

      Как ваши ставки мужики?Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой vp-tennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10963

      DeStar > wago42 18 минут назад

      мля, такие вы ржачные с этой херней)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12432

      Skull_Boy 38 минут назад

      Плати бабки и сделает шаг, а то что он играет в России и поэтому он не нужен никому

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +795

      Сергей Каспийский > Skull_Boy 3 минуты назад

      Так его выпихнули из ЦСКА, он теперь хочет о себе напомнить и навариться.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86771
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66527
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru