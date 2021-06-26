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  • Олич: «Влашич перерос уровень РПЛ и хочет сделать следующий шаг»

Олич: «Влашич перерос уровень РПЛ и хочет сделать следующий шаг»

26 июня 2021, 13:52
16

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о будущем полузащитника московской команды Николы Влашича.

«Мы были знакомы с Николой по работе в сборной Хорватии. Я уже тогда знал, что это за игрок. Поработав с ним в клубе, я еще лучше изучил его сильные и слабые стороны. Это топ-футболист и профессионал.

Уже несколько сезонов он является одним из сильнейших игроков РПЛ. Приехав туда, я понял, что он уже перерос эту лигу и хочет сделать следующий шаг», – сказал Олич.

  • Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
  • Контракт хорвата с клубом рассчитан до 2024 года.

Источник: 24sata
Россия. Премьер-лига ЦСКА Хорватия Влашич Никола Олич Ивица
Комментарии (16)
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wago42
1624705856
Как ваши ставки мужики?Не надоело сливать последнее??? Вот нормальный ресурс с инфой vp-tennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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Боцман59rus
1624707938
-так сильно перерос, что ЦСКА пролетел мимо европы)))
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mamba9090909
1624710197
Он хочет, только шагнуть некуда.
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vladimir-7
1624710485
Желающие выкупить Влашича, могут обратиться в ПФК ЦСКА, а остальные наблюдают молча.
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Niko
1624710818
По последнему сезону не сказал бы так. А по началу выглядел очень сильно
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RUSARM
1624721329
Ну и Олич туда же!!! Хорватский сговор налицо!!! Топ он вдруг резко стал?
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Стаz
1624721352
А Олич то подленький
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ААМ
1624723780
Пусть едет. ЦСКА и с ним не блистал, как и сборная Польши с Левандовским..
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saf05
1624767879
Уедет и сядет на скамейку. Это в России он Влашич а там посмотрют на что он способен и по достоинству оценят.Он уже был там и полировал скамейку.
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vovan55
1624828620
вот и ответка олича ... фу...
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