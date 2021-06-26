Олич: «Влашич перерос уровень РПЛ и хочет сделать следующий шаг»

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич высказался о будущем полузащитника московской команды Николы Влашича.
«Мы были знакомы с Николой по работе в сборной Хорватии. Я уже тогда знал, что это за игрок. Поработав с ним в клубе, я еще лучше изучил его сильные и слабые стороны. Это топ-футболист и профессионал.
Уже несколько сезонов он является одним из сильнейших игроков РПЛ. Приехав туда, я понял, что он уже перерос эту лигу и хочет сделать следующий шаг», – сказал Олич.
- Рыночная стоимость Влашича – 30 миллионов евро.
- В минувшем сезоне хавбек провел за ЦСКА 34 матча, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.
- Контракт хорвата с клубом рассчитан до 2024 года.
Источник: 24sata