«Барселона» готова обменять Альбу на Бастони из «Интера»

«Барселона» и «Интер» могут совершить обмен игроками во время летнего трансферного окна.
По информации ESPN, каталонский клуб хочет заполучить центрального защитника Алессандро Бастони и готов отдать взамен него Жорди Альбу, выступающего слева в обороне.
В «Барсе» задумались над уходом 32-летнего испанца из-за его высокой зарплаты, однако сам футболист не намерен менять команду.
- В прошлом сезоне 22-летний Бастони сделал 4 ассиста в 41 матче.
- Альба в минувшей кампании забил 5 голов и отдал 15 результативных передач в 49 играх.
- Рыночная стоимость итальянца – 60 миллионов евро, испанца – 20 миллионов.
Источник: ESPN