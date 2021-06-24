«Барселона» готова обменять Альбу на Бастони из «Интера»

«Барселона» и «Интер» могут совершить обмен игроками во время летнего трансферного окна.

По информации ESPN, каталонский клуб хочет заполучить центрального защитника Алессандро Бастони и готов отдать взамен него Жорди Альбу, выступающего слева в обороне.

В «Барсе» задумались над уходом 32-летнего испанца из-за его высокой зарплаты, однако сам футболист не намерен менять команду.