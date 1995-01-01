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    «Барселона» готова обменять Альбу на Бастони из «Интера»

    «Барселона» и «Интер» могут совершить обмен игроками во время летнего трансферного окна.

    По информации ESPN, каталонский клуб хочет заполучить центрального защитника Алессандро Бастони и готов отдать взамен него Жорди Альбу, выступающего слева в обороне.

    В «Барсе» задумались над уходом 32-летнего испанца из-за его высокой зарплаты, однако сам футболист не намерен менять команду.

    • В прошлом сезоне 22-летний Бастони сделал 4 ассиста в 41 матче.
    • Альба в минувшей кампании забил 5 голов и отдал 15 результативных передач в 49 играх.
    • Рыночная стоимость итальянца – 60 миллионов евро, испанца – 20 миллионов.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 19:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10954

      DeStar 29 минут назад

      нуууу хз. Рано ему уходить еще.

      0
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      Рейтинг: +12414

      Skull_Boy 49 минут назад

      Ну допустим трансфер состоялся и нахрена номинально 7 центровых и ни одного левого флангового

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