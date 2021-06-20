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    Азар – о Рамосе: «Один из лучших защитников в истории футбола. Он забьет еще много голов»

    Нападающий «Реала» Эден Азар высказался об уходе из клуба защитника Серхио Рамоса.

    «Желаю ему всего наилучшего. Я бы хотел продолжать играть с ним. Рамос – лидер. Мы играли вместе на протяжении двух лет.

    Он забьет еще много голов. Рамос – один из лучших защитников в истории. Надеюсь, он будет продолжать получать удовольствие от футбола», – сказал Азар.

    • 35-летний футболист выступал за «Реал» с 2005 года.
    • Сообщалось, что у Рамоса испортились отношения с Пересом, из-за чего ему не удалось продлить контракт.
    • Рамос вскоре получит статус свободного агента.

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    Источник: Marca

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