Азар – о Рамосе: «Один из лучших защитников в истории футбола. Он забьет еще много голов»

Нападающий «Реала» Эден Азар высказался об уходе из клуба защитника Серхио Рамоса.

«Желаю ему всего наилучшего. Я бы хотел продолжать играть с ним. Рамос – лидер. Мы играли вместе на протяжении двух лет.

Он забьет еще много голов. Рамос – один из лучших защитников в истории. Надеюсь, он будет продолжать получать удовольствие от футбола», – сказал Азар.