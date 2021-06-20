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    Экс-игрок «Зенита» Лумб: «Спаллетти сразу сказал: «Если попробуете поиметь меня, я поимею вас и сделаю вашу жизнь адом»

    Главный тренер Лучано Спаллетти начал карьеру в «Зените» в 2009 году с угроз. Об этом рассказал бывший игрок команды Микаэл Лумб.

    – Не у всех отношения со Спаллетти были хорошими. Например, у Романа Широкова и Александра Кержакова.

    – Да, помню… Один раз он даже отправил их во вторую команду. Спаллетти каждым своим действием показывал, кто здесь босс. На самой первой тренировке он сказал: «Если вы только попробуете меня поиметь, я поимею вас и превращу вашу жизнь в ад».

    • Итальянец проработал в «Зените» 5 лет, дважды подряд взял РПЛ.
    • Сейчас Спаллетти тренирует «Наполи».
    • 33-летний Лумб сейчас играет за датский «Брондбю».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:18
    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: -126

      Землякруглая 11 минут назад

      Надо сейчас Спаллетти в синит. Там сейчас все друг друга радостно имеют, напевая Голубую луну.

      0
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      Рейтинг: +408

      FCLM_FCRM 13 минут назад

      Лумб? У Зенита, оказывается, был такой игрок)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2846

      Kollljan 54 минуты назад

      Вангую, что после ЧЕ, Зенит попробует избавиться от Дзюбы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +66439

      insider_retro 1 час назад

      Спаллетти пошёл правильным путём... Ибо после взятия КУ многие в составе стали думать, что "каждый суслик - агроном"...

      3
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      Рейтинг: +3213

      raritet > insider_retro 31 минуту назад

      Эти агрономы выходили из автобуса в Ярославле с таким видом. как будто сам Господь спустился со своих высот к какому-то Шиннику. Я еще подумал:' Ну все трындец! Как минимум два сегодня достанут из сетки." Оказалось- 4.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +26859

      VVM1964 1 час назад

      Так " ЭТО " еще до Дзюбы было , а что сейчас творится ....!!!

      1
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      Рейтинг: +4020

      алдан2014 1 час назад

      Гуманно

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