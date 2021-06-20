Экс-игрок «Зенита» Лумб: «Спаллетти сразу сказал: «Если попробуете поиметь меня, я поимею вас и сделаю вашу жизнь адом»

Главный тренер Лучано Спаллетти начал карьеру в «Зените» в 2009 году с угроз. Об этом рассказал бывший игрок команды Микаэл Лумб.

– Не у всех отношения со Спаллетти были хорошими. Например, у Романа Широкова и Александра Кержакова.

– Да, помню… Один раз он даже отправил их во вторую команду. Спаллетти каждым своим действием показывал, кто здесь босс. На самой первой тренировке он сказал: «Если вы только попробуете меня поиметь, я поимею вас и превращу вашу жизнь в ад».