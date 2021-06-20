«Легенды». УЕФА поздравил Березуцких с днем рождения

Бывшие защитники сборной России Василий и Алексей Березуцкий празднуют день рождения. Их не забыл поздравить УЕФА.

«Легендам московского ЦСКА, обладателям Кубка УЕФА братьям Алексею и Василию Березуцким 39!» – написал УЕФА.

Оба сейчас тренируют, но в разных клубах.

Братья брали Кубок УЕФА, бронзу Евро-2020.

Больше всего матчей в качестве игроков они провели за ЦСКА.