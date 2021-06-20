Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    «Легенды». УЕФА поздравил Березуцких с днем рождения

    Бывшие защитники сборной России Василий и Алексей Березуцкий празднуют день рождения. Их не забыл поздравить УЕФА.

    «Легендам московского ЦСКА, обладателям Кубка УЕФА братьям Алексею и Василию Березуцким 39!» – написал УЕФА.

    • Оба сейчас тренируют, но в разных клубах.
    • Братья брали Кубок УЕФА, бронзу Евро-2020.
    • Больше всего матчей в качестве игроков они провели за ЦСКА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:48
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +786

      Enter2006 2 часа назад

      "Братья брали Кубок УЕФА, бронзу Евро-2020."

      - Фигасе, а я и не знал, что уже мы бронзу взяли в Евро-2020 ))

      Ну а так, с днюхой конечно! )

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86604
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66397
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru