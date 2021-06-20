«Легенды». УЕФА поздравил Березуцких с днем рождения

"Братья брали Кубок УЕФА, бронзу Евро-2020."
- Фигасе, а я и не знал, что уже мы бронзу взяли в Евро-2020 ))
Ну а так, с днюхой конечно! )
Бывшие защитники сборной России Василий и Алексей Березуцкий празднуют день рождения. Их не забыл поздравить УЕФА.
«Легендам московского ЦСКА, обладателям Кубка УЕФА братьям Алексею и Василию Березуцким 39!» – написал УЕФА.
- Оба сейчас тренируют, но в разных клубах.
- Братья брали Кубок УЕФА, бронзу Евро-2020.
- Больше всего матчей в качестве игроков они провели за ЦСКА.
Легендам московского ЦСКА, обладателям Кубка УЕФА братьям Алексею и Василию Березуцким – 39! #ЛигаЕвропы @pfc_cska pic.twitter.com/he2YRWmBIp— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 20, 2021