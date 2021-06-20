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Шунин: «Самый талантливый игрок сборной России – Захарян»

20 июня 2021, 01:30
16

Вратарь сборной России Антон Шунин назвал самого талантливого игрока команды. Он выбрал одноклубника по «Динамо».

«Захарян – самый талантливый в сборной. Талант измеряется и возрастом – молодой, талантливый парень, у которого все впереди», – убежден Шунин.

  • Захарян был вызван в сборную России для подготовки к Евро-2020, но заболел ангиной и покинул команду.
  • Минувший сезон РПЛ был для Захаряна дебютным.
  • 21 июня Россия проведет решающий матч группового этапа Евро-2020 против Дании.

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Источник: ютуб-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Шунин Антон Захарян Арсен
Комментарии (16)
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Бухбух
1624154411
Начался конкурс на тему "самый, самый ...". О Дании думать надо.
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sochi-2013
1624163550
Странная ангина. Не армяне ли провернули трюк, чтобы его не заиграли за сборную России?
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paracetamol
1624170962
Да нет, Шунин самый талантливый. Так сказал Салямыч.
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Вомбат
1624172295
Чушь. Захарян был вызван в сборную, но ее игроком он пока не стал. В составе сборной его не было ни на одной игре. И называть его самым талантливым или самым бездарным игроком сборной попросту некорректно.
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Hektor 84
1624173603
А чего самый талантливый в сборной не сыграл за нее ни одного матча? Странно его убрали из сборной с формулировкой ангина. Ангину что не вылечить по ходу турнира. Так же и Мостового странно отчислили вроде как с повидлом. Надеюсь чабана после евро нагонят подальше от сборной и разгонят его сборную пенсионеров.
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Из Твери Леха
1624184098
Блин, у поляков и англичан 17-летние выходят, а у нас...
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mazar7777
1624188559
Макаров талантливей будет
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subbotaspartak
1624193749
А кто умеет играть в футбол?
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