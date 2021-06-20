Шунин: «Самый талантливый игрок сборной России – Захарян»

Вратарь сборной России Антон Шунин назвал самого талантливого игрока команды. Он выбрал одноклубника по «Динамо».
«Захарян – самый талантливый в сборной. Талант измеряется и возрастом – молодой, талантливый парень, у которого все впереди», – убежден Шунин.
- Захарян был вызван в сборную России для подготовки к Евро-2020, но заболел ангиной и покинул команду.
- Минувший сезон РПЛ был для Захаряна дебютным.
- 21 июня Россия проведет решающий матч группового этапа Евро-2020 против Дании.
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Источник: ютуб-канал сборной России