Шунин: «Самый талантливый игрок сборной России – Захарян»

Вратарь сборной России Антон Шунин назвал самого талантливого игрока команды. Он выбрал одноклубника по «Динамо».

«Захарян – самый талантливый в сборной. Талант измеряется и возрастом – молодой, талантливый парень, у которого все впереди», – убежден Шунин.

Захарян был вызван в сборную России для подготовки к Евро-2020, но заболел ангиной и покинул команду.

Минувший сезон РПЛ был для Захаряна дебютным.

21 июня Россия проведет решающий матч группового этапа Евро-2020 против Дании.

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