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  • ЦСКА – «Спартаку»: «Жалко, что рядом с Влашичем на фото нет 16-летнего Мбаппе»

ЦСКА – «Спартаку»: «Жалко, что рядом с Влашичем на фото нет 16-летнего Мбаппе»

19 июня 2021, 11:58
19

ЦСКА ответил на вчерашний пост «Спартака» в твиттере.

Спартаковцы опубликовали фото полузащитников Алекса Крала и Николы Влашича с матча Евро-2020 между сборными Хорватии и Чехии (1:1).

«Лучший зарубежный полузащитник РПЛ и Никола Влашич», – подписал «Спартак» выложенный кадр.

«Жалко, что рядом с Николой на фото нет 16-летнего Мбаппе«, – ответил ЦСКА.

Это отсылка к словам Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, которая две недели назад рассказала, как просила купить 16-летнего Мбаппе за 60 миллионов евро.

Источник: Официальный твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Мбаппе Килиан Влашич Никола Крал Алекс
Комментарии (19)
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slavа0508
1624093410
Юмор плоский что у пресс службы Спартака что у ЦСКА , наберут по знакомству те и чудят,,,
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Боцман59rus
1624093764
видимо поисками тренера занимались эти же шутники. - даже не знаю что получилось угарнее)))
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кто там
1624094699
Не стоило ЦСКА отвечать убогим в данном случае, лучше приберечь посты после матча с Бенфикой)
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Жорик кекс обжорик
1624098414
Что может быть хуже Федуна, так это его жена Зарема. В каждой бочке затычка.
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NewLife
1624098920
Взаимная пикировка не блещет интеллектом ни с той, ни с другой стороны.
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verder111
1624102256
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king-ball.ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе. Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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ItalianFootball
1624104967
Норм уровень, без оскорблений и обсудить можно.
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SaveAS
1624105532
Два дебила это сила (я не про футболистов, а про то кто такие посты выкладывает с обоих сторон)
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ВасяК
1624120581
Это уже напоминает, какой то детский сад!!!
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111ax
1624166866
обе стороны какой-то колхоз демонстрируют
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