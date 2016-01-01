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    ЦСКА – «Спартаку»: «Жалко, что рядом с Влашичем на фото нет 16-летнего Мбаппе»

    ЦСКА ответил на вчерашний пост «Спартака» в твиттере.

    Спартаковцы опубликовали фото полузащитников Алекса Крала и Николы Влашича с матча Евро-2020 между сборными Хорватии и Чехии (1:1).

    «Лучший зарубежный полузащитник РПЛ и Никола Влашич», – подписал «Спартак» выложенный кадр.

    «Жалко, что рядом с Николой на фото нет 16-летнего Мбаппе«, – ответил ЦСКА.

    Это отсылка к словам Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, которая две недели назад рассказала, как просила купить 16-летнего Мбаппе за 60 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +8486

      NewLife 51 минуту назад

      Взаимная пикировка не блещет интеллектом ни с той, ни с другой стороны.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Жорик секс обжорик 59 минут назад

      Что может быть хуже Федуна, так это его жена Зарема. В каждой бочке затычка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20610

      bset 1 час назад

      Сели два тиктокера. Один за аккаунт Спартака, другой за аккаунт ЦСКА. Ждём постов друг другу в стиле "Азаза лалка мамку и***л"

      4
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      Рейтинг: +1332

      кто там 2 часа назад

      Не стоило ЦСКА отвечать убогим в данном случае, лучше приберечь посты после матча с Бенфикой)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22909

      Боцман59rus 2 часа назад

      видимо поисками тренера занимались эти же шутники.
      - даже не знаю что получилось угарнее)))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +20184

      slavutiq70 2 часа назад

      Юмор плоский что у пресс службы Спартака что у ЦСКА , наберут по знакомству те и чудят,,,

      8
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      Рейтинг: +3933

      Из Твери Леха > slavutiq70 2 часа назад

      Это все из-за того, что футбола между этими командами как такового не стало, вот и пытаются еще интерес сохранить к дерби хотя бы на информационном уровне.

      2
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      Рейтинг: +198

      MrZLOba > Из Твери Леха 1 час назад

      Как бы в Питере не хотели, но по факту мясо-кони топ матч в рпл, был есть и будет, в каком бы составе не играли, в каком бы состоянии небыли, и не смотря на турнирную таблицу это самый главный матч в рпл.

      3
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      Рейтинг: +1525

      Spirit_78 > MrZLOba 43 минуты назад

      Да ради Бога, пусть кичатся этим. Турнирного интереса в этих "супердерби" давно нет. То одни в середине таблицы болтаются, то другие.

      0
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      Рейтинг: +855

      С-Пб on-line > MrZLOba 37 минут назад

      вообще пох,мы пяток лет вас обоих натягиваем

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