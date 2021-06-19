ЦСКА – «Спартаку»: «Жалко, что рядом с Влашичем на фото нет 16-летнего Мбаппе»

ЦСКА ответил на вчерашний пост «Спартака» в твиттере.

Спартаковцы опубликовали фото полузащитников Алекса Крала и Николы Влашича с матча Евро-2020 между сборными Хорватии и Чехии (1:1).

«Лучший зарубежный полузащитник РПЛ и Никола Влашич», – подписал «Спартак» выложенный кадр.

«Жалко, что рядом с Николой на фото нет 16-летнего Мбаппе«, – ответил ЦСКА.

Это отсылка к словам Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, которая две недели назад рассказала, как просила купить 16-летнего Мбаппе за 60 миллионов евро.