Роналду – первый человек с 300 миллионами подписчиков в инстаграме

3 100 000 000 подписчиков? надо же,дублет в первом игре,соса-сола уничтожил,рекорд обновил в ЕВРО и +подписчики,уникальный работяга......
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду добрался до отметки в 300 миллионов подписчиков в инстаграме.
Ранее ни одному человеку не удавалось получить такую аудиторию.
В январе за аккаунтом футболиста следили 250 миллионов фолловеров, то есть за полгода их число выросло на 50 миллионов.
- В минувшем сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.
- На Евро-2020 форвард стартовал с дубля в ворота сборной Венгрии (3:0).