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    Роналду – первый человек с 300 миллионами подписчиков в инстаграме

    Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду добрался до отметки в 300 миллионов подписчиков в инстаграме.

    Ранее ни одному человеку не удавалось получить такую аудиторию.

    В январе за аккаунтом футболиста следили 250 миллионов фолловеров, то есть за полгода их число выросло на 50 миллионов.

    • В минувшем сезоне Роналду забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах.
    • На Евро-2020 форвард стартовал с дубля в ворота сборной Венгрии (3:0).

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 17:27
    Комментарии6
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      Рейтинг: +931

      САНЁК17 4 минуты назад

      3 100 000 000 подписчиков? надо же,дублет в первом игре,соса-сола уничтожил,рекорд обновил в ЕВРО и +подписчики,уникальный работяга......

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      Рейтинг: +1222

      Радио1000шумеров 24 минуты назад

      Сначала КриРо сделал себе Имя, а теперь Имя работает на Криштиану)

      0
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      Рейтинг: +2889

      FENIX-SL 26 минут назад

      это все потому что он пеналду и гей!!!

      0
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      Рейтинг: +1315

      кто там 1 час назад

      Везде первый) Красава)

      Нормальная неделя у Криша: сделать дубль за сборную, обрушить акции кока колы, намутить 300 млн фоловеров в инсте)

      3
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      Рейтинг: +109

      стоп кран > кто там 47 минут назад

      С таким количеством подписчиков можно рушить акции много кого.Одно движение руки )))

      4
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      Рейтинг: +1315

      кто там > стоп кран 41 минуту назад

      =) это да.

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