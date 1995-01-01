Роналду – первый человек с 300 миллионами подписчиков в инстаграме

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду добрался до отметки в 300 миллионов подписчиков в инстаграме.

Ранее ни одному человеку не удавалось получить такую аудиторию.

В январе за аккаунтом футболиста следили 250 миллионов фолловеров, то есть за полгода их число выросло на 50 миллионов.