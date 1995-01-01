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    Миранчук – об игровом времени в «Аталанте»: «Мне еще повезло, что я начал сразу выходить на поле»

    Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук дал понять, что у него нет недовольства по поводу количества игровой практики в итальянской команде.

    «Мне изначально сказали, что новички могут долгое время не играть. С Русиком Малиновским общался. Футболисту нужно время, чтобы понять все требования. Мне ещe повезло, что я начал сразу выходить на поле. Те же 10-15 минут на замену.

    В Италии так: приезжаешь и первые полгода вообще по минимуму рассчитываешь на игровую практику. Важно всегда быть готовым», – сказал 25-летний хавбек.

    • Миранчук перешел в «Аталанту» в начале сентября 2020 года.
    • С тех пор он принял участие в 31 матче, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

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    Источник: Твиттер сборной России

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    Сегодня, 22:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1057

      Хейтер Аларм 36 минут назад

      так вот оно что наш Кокоша не играет. Ждет первые полгода в Италии

      1
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      Рейтинг: +11

      Saljam 40 минут назад

      Нормальная статистика на самом деле

      1
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