Миранчук – об игровом времени в «Аталанте»: «Мне еще повезло, что я начал сразу выходить на поле»

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук дал понять, что у него нет недовольства по поводу количества игровой практики в итальянской команде.

«Мне изначально сказали, что новички могут долгое время не играть. С Русиком Малиновским общался. Футболисту нужно время, чтобы понять все требования. Мне ещe повезло, что я начал сразу выходить на поле. Те же 10-15 минут на замену.

В Италии так: приезжаешь и первые полгода вообще по минимуму рассчитываешь на игровую практику. Важно всегда быть готовым», – сказал 25-летний хавбек.