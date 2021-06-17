Миранчук – об игровом времени в «Аталанте»: «Мне еще повезло, что я начал сразу выходить на поле»

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук дал понять, что у него нет недовольства по поводу количества игровой практики в итальянской команде.
«Мне изначально сказали, что новички могут долгое время не играть. С Русиком Малиновским общался. Футболисту нужно время, чтобы понять все требования. Мне ещe повезло, что я начал сразу выходить на поле. Те же 10-15 минут на замену.
В Италии так: приезжаешь и первые полгода вообще по минимуму рассчитываешь на игровую практику. Важно всегда быть готовым», – сказал 25-летний хавбек.
- Миранчук перешел в «Аталанту» в начале сентября 2020 года.
- С тех пор он принял участие в 31 матче, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.
Источник: Твиттер сборной России