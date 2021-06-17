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  • Миранчук – об игровом времени в «Аталанте»: «Мне еще повезло, что я начал сразу выходить на поле»

Миранчук – об игровом времени в «Аталанте»: «Мне еще повезло, что я начал сразу выходить на поле»

17 июня 2021, 22:57
4

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук дал понять, что у него нет недовольства по поводу количества игровой практики в итальянской команде.

«Мне изначально сказали, что новички могут долгое время не играть. С Русиком Малиновским общался. Футболисту нужно время, чтобы понять все требования. Мне ещe повезло, что я начал сразу выходить на поле. Те же 10-15 минут на замену.

В Италии так: приезжаешь и первые полгода вообще по минимуму рассчитываешь на игровую практику. Важно всегда быть готовым», – сказал 25-летний хавбек.

  • Миранчук перешел в «Аталанту» в начале сентября 2020 года.
  • С тех пор он принял участие в 31 матче, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

Источник: Твиттер сборной России
Италия. Серия А Аталанта Миранчук Алексей
Комментарии (4)
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Saljam
1623960029
Нормальная статистика на самом деле
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Хейтер Аларм
1623960304
так вот оно что наш Кокоша не играет. Ждет первые полгода в Италии
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Fusballer
1623963026
10-15 минут в серии А равны нескольким матчам в РПЛ.
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Бухбух
1623985037
То есть, типа играть по 10-15 минут за матч для одного из лучших российских футболеров это нормально? Роналду так не считает.
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