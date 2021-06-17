Ломовицкий: «Тула, спасибо за все! Возвращаюсь домой в «Спартак» сильнее»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий объявил о возвращении в столичный клуб из аренды в тульском «Арсенале».

«Тула, спасибо за все! Два сезона, первые голы, команда – друзья. Возвращаюсь домой в «Спартак» сильнее», – написал Ломовицкий в инстаграме.

Ломовицкий провел 47 матчей за «Арсенал», забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2023 года.

Рыночная стоимость футболиста – 1,5 миллиона евро.