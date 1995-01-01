Ломовицкий: «Тула, спасибо за все! Возвращаюсь домой в «Спартак» сильнее»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий объявил о возвращении в столичный клуб из аренды в тульском «Арсенале».

«Тула, спасибо за все! Два сезона, первые голы, команда – друзья. Возвращаюсь домой в «Спартак» сильнее», – написал Ломовицкий в инстаграме.