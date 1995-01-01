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    Ломовицкий: «Тула, спасибо за все! Возвращаюсь домой в «Спартак» сильнее»

    Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий объявил о возвращении в столичный клуб из аренды в тульском «Арсенале».

    «Тула, спасибо за все! Два сезона, первые голы, команда – друзья. Возвращаюсь домой в «Спартак» сильнее», – написал Ломовицкий в инстаграме.

    • Ломовицкий провел 47 матчей за «Арсенал», забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
    • Его контракт со «Спартаком» истекает летом 2023 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 1,5 миллиона евро.

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    Источник: инстаграм Александра Ломовицкого

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1147

      Atom2020 34 минуты назад

      Возвращение "звезды". Надеюсь его куда-нибудь опять сплавят.

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