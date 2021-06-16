Официально: Рамос покидает «Реал» после 16 лет в клубе

«Реал» объявил, что контракт с защитником Серхио Рамосом не будет продлен. Футболист становится свободным агентом.

Завтра, 17 июня, Рамос проведет прощальную пресс-конференцию, в которой поучаствует президент «Реала» Флорентино Перес.