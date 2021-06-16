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    Официально: Рамос покидает «Реал» после 16 лет в клубе

    «Реал» объявил, что контракт с защитником Серхио Рамосом не будет продлен. Футболист становится свободным агентом.

    Завтра, 17 июня, Рамос проведет прощальную пресс-конференцию, в которой поучаствует президент «Реала» Флорентино Перес.

    • Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.
    • Сообщалось, что у Рамоса испортились отношения с Пересом, из-за чего контракт и не был продлен.
    • Футболистом интересовался «ПСЖ».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Реала»

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    Сегодня, 22:47
    Комментарии8
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      Рейтинг: +6028

      playsh 10 минут назад

      Пришло время,ну что тут поделаешь?Устраивайся,Серхио,ты не самый последний в этой обойме.Удачи.

      0
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      Рейтинг: +930

      САНЁК17 17 минут назад

      Везде такая хейня,сначала ты нам нужен потом наоборот

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20589

      bset 20 минут назад

      Все пересидельцы сначала хорошие дела делают, потом забывают вовремя уйти, сидят до последнего и начинают чушь творить

      0
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      Рейтинг: +1175

      Радио1000шумеров 52 минуты назад

      Челси подберет, как Тиаго Силву. "Сливочные", опять отсосете...

      2
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      Рейтинг: +4277

      solodealer 52 минуты назад

      "Испортились отношения"??!!)))
      Это... О ЧЁМ?
      О каких-таких "отношениях"????!!)))
      Полная чушь!
      Если игрой занимается тренер, а не Перес, то - ежу понятно - дело в бабках!

      0
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      Рейтинг: +111

      Glebson 53 минуты назад

      Fuck you, Perez!

      2
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      Рейтинг: +4820

      Fusballer 57 минут назад

      Опять через ж..пу заслуженного провожают.

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      Рейтинг: +6028

      playsh > Fusballer 6 минут назад

      Там не провожают,там предлагают.Вот только кому и что?

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