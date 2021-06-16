Официально: Рамос покидает «Реал» после 16 лет в клубе

Пришло время,ну что тут поделаешь?Устраивайся,Серхио,ты не самый последний в этой обойме.Удачи.
«Реал» объявил, что контракт с защитником Серхио Рамосом не будет продлен. Футболист становится свободным агентом.
Завтра, 17 июня, Рамос проведет прощальную пресс-конференцию, в которой поучаствует президент «Реала» Флорентино Перес.
- Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.
- Сообщалось, что у Рамоса испортились отношения с Пересом, из-за чего контракт и не был продлен.
- Футболистом интересовался «ПСЖ».