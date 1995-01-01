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    Арустамян: завтра Кержаков подпишет контракт с «Нижним Новгородом»

    Бывший главный тренер «Томи» Александр Кержаков возглавит «Нижний Новгород».

    По информации комментатора Нобеля Арустамяна, 38-летний тренер подпишет контракт с клубом завтра, 17 июня. Стороны уже согласовали все условия.

    • Кержаков до этого тренировал «Томь», которая вылетела в ПФЛ.
    • Для Кержакова это был 1-й тренерский клубный опыт.
    • По информации «Р-Спорта», Кержакова в команде хочет видеть губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии10
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      Рейтинг: +13151

      Garrincha58 11 минут назад

      Кержаков срочно позвонил Нобелю и сказал я завтра подписываю контракт с НН

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      Рейтинг: +11212

      paracetamol 14 минут назад

      Давай Саша, двигай НН в чемпионы!

      0
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      Рейтинг: +237

      Юра мы всеPro 45 минут назад

      Уникальный для РПЛ случай, когда команда - участник, понижена в классе и вылетела в ФНЛ, еще до старта основного турнира

      1
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      Рейтинг: +48030

      portero 1 час назад

      Нижний получил бюджет и готов освоить денюжки, для этого и разогнали команду....

      1
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      Рейтинг: +22743

      Боцман59rus > portero 27 минут назад

      отработанная схема]]]

      0
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      Рейтинг: +21007

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      За какие заслуги, за какие достижения? Зачем это НН?

      0
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      Рейтинг: +173

      valiknavashinsky 1 час назад

      Недавно читал,что у клуба нет бюджета.Деньги появились?

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      Рейтинг: +48030

      portero > valiknavashinsky 1 час назад

      Взяли в долю того кто не согласовывал бюджет...

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      Рейтинг: +7299

      САДЫЧОК 1 час назад

      Если так будет-то , это одно из Самых Позорных действий в нашем футболе будет ! Чел утопил в пердиве клуб-а его приглашают в высший дивизион ! Бред ! Абсурд ! Негодяйство !

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      Рейтинг: +274

      tarasofka > САДЫЧОК 1 час назад

      валера точно так же утопил армавир - и что в итоге?

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