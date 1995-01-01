Арустамян: завтра Кержаков подпишет контракт с «Нижним Новгородом»

Кержаков срочно позвонил Нобелю и сказал я завтра подписываю контракт с НН
Бывший главный тренер «Томи» Александр Кержаков возглавит «Нижний Новгород».
По информации комментатора Нобеля Арустамяна, 38-летний тренер подпишет контракт с клубом завтра, 17 июня. Стороны уже согласовали все условия.
- Кержаков до этого тренировал «Томь», которая вылетела в ПФЛ.
- Для Кержакова это был 1-й тренерский клубный опыт.
- По информации «Р-Спорта», Кержакова в команде хочет видеть губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.