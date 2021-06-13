Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Настоящее вратарское искусство». «Динамо» показало лучшие сейвы Шунина в минувшем сезоне

«Настоящее вратарское искусство». «Динамо» показало лучшие сейвы Шунина в минувшем сезоне

13 июня 2021, 12:16
15

Пресс-служба «Динамо» подготовила видео с лучшими сейвами своих вратарей в прошлом сезоне. В подборке отражены спасения Антона Шунина и Игоря Лещука.

«12 раз в сезоне наши вратари играли на ноль! А сколько в этих матчах было невероятных спасений.

Мы собрали в одном видео лучшие сейвы Шунина и Лещука. Это шесть минут настоящего вратарского искусства», – написало «Динамо».

  • Шунин сейчас выступает за сборную России на Евро-2020.
  • «Динамо» по итогам сезона не попало в еврокубки.
  • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

Источник: ютуб-канал «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Шунин Антон
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
filosof sparty
1623576546
Неплохая нарезка и абсолютно правильный и красивый способ защитить своего голкипера. И ведь правда, Шунин бывает весьма неплох! И это не его вина, что упрямый таракан ставит именно его кипером, а куда более интересного Сафонова оставляет на банке. Про отсутствующего Максименко при имеющемся в заявке Дюпине я вообще не говорю…
Ответить
plehanov6
1623579835
Отзовите свое сокровище из сборной России, и, пускай он показывает свое искусство в динамо!!!
Ответить
TANNER
1623587072
Сборная должна сказать "У нас возврат. Возвращаем по гарантии?" Вчера все оценили этого чудо спасителя, который даже элементарные вратарские навыки не может показать. В детских спортивных школах еще твердят "не уверен - не бери" "не уверен - выбей в сторону или в аут". Это не ошибка это недостаток мастерства. Ошибка это пас в недодачу, ошибка при выходе, ошибка при выборе позиции. А это простейший вратарский навык который как азбука должен быть в голове у вратаря. Но увы. На пару с Семеновым 2 дерева.
Ответить
Fusballer
1623587824
Мяч отбил прямо перед собой на ногу сопернику - мастер!
Ответить
Fusballer
1623588173
Надо ещё, чтобы Зенит показал нарезку голов Дзюбы в матче с Тамбовом.
Ответить
Алехсбургер.
1623596558
петардой по е.блу
Ответить
Artemka444
1623598350
лучше бы Сафонов или Максименко играли бы!!!!
Ответить
Hektor 84
1623599174
Идиоты!!! Мастер который боится мяча! Чабан сам был средненьким вратаришкой! И основного выбрал такого же!
Ответить
sobaka120982
1623606207
Вратарь рубина дюпин не пропустил бы такие ляпы в Ворота сборной
Ответить
LesnikSPb
1623614393
А вчера ни одной минуты вратарского искусства не было.
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
1
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
2
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
1
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
3
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
25
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
6
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
7
Все новости
Все новости
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
3
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
25
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
6
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
5
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
6
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
15
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
24
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
4
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
3
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
24
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
52
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+