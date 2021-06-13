«Настоящее вратарское искусство». «Динамо» показало лучшие сейвы Шунина в минувшем сезоне

Пресс-служба «Динамо» подготовила видео с лучшими сейвами своих вратарей в прошлом сезоне. В подборке отражены спасения Антона Шунина и Игоря Лещука.
«12 раз в сезоне наши вратари играли на ноль! А сколько в этих матчах было невероятных спасений.
Мы собрали в одном видео лучшие сейвы Шунина и Лещука. Это шесть минут настоящего вратарского искусства», – написало «Динамо».
- Шунин сейчас выступает за сборную России на Евро-2020.
- «Динамо» по итогам сезона не попало в еврокубки.
- Новый сезон РПЛ стартует в июле.
Источник: ютуб-канал «Динамо»