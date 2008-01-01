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    «Настоящее вратарское искусство». «Динамо» показало лучшие сейвы Шунина в минувшем сезоне

    Пресс-служба «Динамо» подготовила видео с лучшими сейвами своих вратарей в прошлом сезоне. В подборке отражены спасения Антона Шунина и Игоря Лещука.

    «12 раз в сезоне наши вратари играли на ноль! А сколько в этих матчах было невероятных спасений.

    Мы собрали в одном видео лучшие сейвы Шунина и Лещука. Это шесть минут настоящего вратарского искусства», – написало «Динамо».

    • Шунин сейчас выступает за сборную России на Евро-2020.
    • «Динамо» по итогам сезона не попало в еврокубки.
    • Новый сезон РПЛ стартует в июле.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Динамо»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +279

      lNeTl 1 час назад

      Совсем другой уровень,а в сборной -ошибка на ошибке

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      Рейтинг: +710

      plehanov6 1 час назад

      Отзовите свое сокровище из сборной России, и, пускай он показывает свое искусство в динамо!!!

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      Рейтинг: +41

      Evgenn200 1 час назад

      Вчерашний сейв не добавили перед 2-м годом...

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      Рейтинг: +4873

      filosof sparty 1 час назад

      Неплохая нарезка и абсолютно правильный и красивый способ защитить своего голкипера. И ведь правда, Шунин бывает весьма неплох! И это не его вина, что упрямый таракан ставит именно его кипером, а куда более интересного Сафонова оставляет на банке. Про отсутствующего Максименко при имеющемся в заявке Дюпине я вообще не говорю…

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