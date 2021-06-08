«Барселона» хочет купить Стерлинга у «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может перейти в «Барселону».

По информации журналиста Маттео Моретто, каталонский клуб хочет подписать 26-летнего англичанина и готов включить в сделку нескольких игроков, чтобы снизить расходы на трансфер.

Ранее сообщалось, что Стерлинг недоволен положением в «Манчестер Сити» и хочет уйти из клуба.