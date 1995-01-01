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    «Барселона» хочет купить Стерлинга у «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может перейти в «Барселону».

    По информации журналиста Маттео Моретто, каталонский клуб хочет подписать 26-летнего англичанина и готов включить в сделку нескольких игроков, чтобы снизить расходы на трансфер.

    Ранее сообщалось, что Стерлинг недоволен положением в «Манчестер Сити» и хочет уйти из клуба.

    • Стерлинг забил 10 голов и отдал 7 ассистов в 31 матче минувшего сезона АПЛ.
    • Его контракт с «Ман Сити» рассчитан до лета 2023 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 90 миллионов евро.

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    Источник: твиттер журналиста Маттео Моретто

    Итальянский журналист Sky Sports, параллельно работающий на сайт Джанлуки Ди Марцио. Аудитория в твиттере - более 24,6 тысяч читателей.

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