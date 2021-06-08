«Барселона» хочет купить Стерлинга у «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может перейти в «Барселону».
По информации журналиста Маттео Моретто, каталонский клуб хочет подписать 26-летнего англичанина и готов включить в сделку нескольких игроков, чтобы снизить расходы на трансфер.
Ранее сообщалось, что Стерлинг недоволен положением в «Манчестер Сити» и хочет уйти из клуба.
- Стерлинг забил 10 голов и отдал 7 ассистов в 31 матче минувшего сезона АПЛ.
- Его контракт с «Ман Сити» рассчитан до лета 2023 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 90 миллионов евро.
Источник: твиттер журналиста Маттео Моретто
Итальянский журналист Sky Sports, параллельно работающий на сайт Джанлуки Ди Марцио. Аудитория в твиттере - более 24,6 тысяч читателей.