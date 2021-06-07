«Ювентус» может купить Жезуса на замену Роналду

А сам Жезус об этом знает??? Переход явно не реальный
Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, итальянский клуб видит в 24-летнем футболисте замену для Криштиану Роналду, который может покинуть Турин этим летом.
Альтернативные варианты – Мауро Икарди («ПСЖ») и Душан Влахович («Фиорентина»).
- В прошлом сезоне Жезус забил 14 голов и сделал 4 ассиста в 42 матчах.
- Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.