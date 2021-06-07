«Ювентус» может купить Жезуса на замену Роналду

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб видит в 24-летнем футболисте замену для Криштиану Роналду, который может покинуть Турин этим летом.

Альтернативные варианты – Мауро Икарди («ПСЖ») и Душан Влахович («Фиорентина»).