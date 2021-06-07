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    «Ювентус» может купить Жезуса на замену Роналду

    Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает La Gazzetta dello Sport.

    По информации источника, итальянский клуб видит в 24-летнем футболисте замену для Криштиану Роналду, который может покинуть Турин этим летом.

    Альтернативные варианты – Мауро Икарди («ПСЖ») и Душан Влахович («Фиорентина»).

    • В прошлом сезоне Жезус забил 14 голов и сделал 4 ассиста в 42 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 60 миллионов евро.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 11:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: -2

      VITOLD37 2 часа назад

      А сам Жезус об этом знает??? Переход явно не реальный

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