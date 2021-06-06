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    Бонуччи и Рабьо могут перейти из «Ювентуса» в «Тоттенхэм»

    Два игрока «Ювентуса» – защитник Леонардо Бонуччи и хавбек Адриан Рабьо – могут продолжить карьеру в Англии.

    Как пишет La Gazzetta dello Sport, бывший спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи в случае назначения в «Тоттенхэм» намерен пригласить указанных футболистов.

    • Рыночная стоимость итальянца – 8 миллионов евро, француза – 30 миллионов.
    • Паратичи работал в «Ювентусе» с 2010 года.
    • «Тоттенхэм» финишировал в АПЛ на 7-м месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 07:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1307

      МВС 6 часов назад

      У Шпор ещё тренера нет,а тут уже про новых игроков речь..

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