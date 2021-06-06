Бонуччи и Рабьо могут перейти из «Ювентуса» в «Тоттенхэм»

Два игрока «Ювентуса» – защитник Леонардо Бонуччи и хавбек Адриан Рабьо – могут продолжить карьеру в Англии.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, бывший спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи в случае назначения в «Тоттенхэм» намерен пригласить указанных футболистов.