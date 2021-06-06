Бонуччи и Рабьо могут перейти из «Ювентуса» в «Тоттенхэм»

У Шпор ещё тренера нет,а тут уже про новых игроков речь..
Два игрока «Ювентуса» – защитник Леонардо Бонуччи и хавбек Адриан Рабьо – могут продолжить карьеру в Англии.
Как пишет La Gazzetta dello Sport, бывший спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи в случае назначения в «Тоттенхэм» намерен пригласить указанных футболистов.
- Рыночная стоимость итальянца – 8 миллионов евро, француза – 30 миллионов.
- Паратичи работал в «Ювентусе» с 2010 года.
- «Тоттенхэм» финишировал в АПЛ на 7-м месте.