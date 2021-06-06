Агент Арнаутовича: «У нас нет переговоров с «Динамо»

Даниэль Арнаутович, агент и брат нападающего «Шанхай Порт» Марко Арнаутовича, опроверг информацию о переходе футболиста в «Динамо». Ранее «Чемпионат» написал, что сделка близка к финалу.
«Это все слухи и мусорные разговоры. У нас нет переговоров с «Динамо» по Арнаутовичу. Никаких!
Это как Coca-Cola Zero – в этих слухах нет ничего», – сказал агент.
- Арнаутович играл за такие клубы, как «Вердер», «Интер», «Сток Сити» и «Вест Хэм».
- В этом сезоне чемпионата Китая он забил 3 гола в 4 матчах.
Источник: Eurostavka