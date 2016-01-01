Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

    Караваев: «Из маленьких заграничных клубов попасть в Европу сложнее, чем из «Зенита»

    Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением об РПЛ.

    «Из маленьких заграничных клубов попасть в Европу сложнее, чем из российского топ-клуба.

    «Зенит» часто находится на половине поля соперника, постоянно доминирует – так у тебя будет больше возможностей показать свой максимум, подготовиться к переходу в европейских клуб.

    Мы выиграли РПЛ в третий раз подряд, играем в Лиге чемпионов – это шанс проявить себя», – сказал Караваев.

    • Караваев перешел в «Зенит» из «Витесса» в 2019 году.
    • Он провел 62 матча за «Зенит», забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: France Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:54
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1275

      кто там 43 минуты назад

      бомжатский петушок попущенный успокойся уже, все и так уже знают что ты жопу продал ради газпромовского бабла)

      ты это скажи Лёве, Кавана, Ибре и прочим звёздам которых раскопали хз в каких чемпионатах, хз каких командах.

      те же игроки из Бельгии переходят же и попутно бомжатню в лч имеют) про Голландию вообще молчу, от туда каждое ТО кто то переезжает в Европу, а ты в бзенит)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6880

      Alekxei Z. 1 час назад

      Мозг !!!
      А где находятся "маленькие заграничные клубы " ?
      Из той же серии как "не было никогда и вот опять "
      Культурная столица.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +941

      Хейтер Аларм 2 часа назад

      только из Зенита ты уже переходить никуда не захочешь

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7154

      FanatSerj > Хейтер Аларм 1 час назад

      Вот это самое очевидное, как будто в Зените прям косяки игроков рвущиеся в Европу, им уже и так тепленько и мечты сбылись же ))
      А в этой Европе заново всё доказывать придётся, причем ты там уже как легионер и под разные лимиты попадаешь, как не паспортист ЕС.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4524

      Fusballer 2 часа назад

      Из ЦСКА - Головин, из Локомотива - Миранчук, Смолов, из Спартака - Кокорин, из Уфы - Зинченко, из Зенита - )))) Пытался один, да слился)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      acor94 > Fusballer 20 минут назад

      Аршавин и Кержаков, это если из пенсионеров

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10684

      Hektor 84 2 часа назад

      Расскажи это Малиновскому. Он с тебя поугорает.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      tarasofka 2 часа назад

      зинченко. но вообще прав.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86056
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru