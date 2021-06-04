Караваев: «Из маленьких заграничных клубов попасть в Европу сложнее, чем из «Зенита»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением об РПЛ.

«Из маленьких заграничных клубов попасть в Европу сложнее, чем из российского топ-клуба.

«Зенит» часто находится на половине поля соперника, постоянно доминирует – так у тебя будет больше возможностей показать свой максимум, подготовиться к переходу в европейских клуб.

Мы выиграли РПЛ в третий раз подряд, играем в Лиге чемпионов – это шанс проявить себя», – сказал Караваев.