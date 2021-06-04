Караваев: «Из маленьких заграничных клубов попасть в Европу сложнее, чем из «Зенита»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением об РПЛ.
«Из маленьких заграничных клубов попасть в Европу сложнее, чем из российского топ-клуба.
«Зенит» часто находится на половине поля соперника, постоянно доминирует – так у тебя будет больше возможностей показать свой максимум, подготовиться к переходу в европейских клуб.
Мы выиграли РПЛ в третий раз подряд, играем в Лиге чемпионов – это шанс проявить себя», – сказал Караваев.
- Караваев перешел в «Зенит» из «Витесса» в 2019 году.
- Он провел 62 матча за «Зенит», забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
Источник: France Football