Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Караваев: «Из маленьких заграничных клубов попасть в Европу сложнее, чем из «Зенита»

Караваев: «Из маленьких заграничных клубов попасть в Европу сложнее, чем из «Зенита»

4 июня 2021, 12:54
22

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением об РПЛ.

«Из маленьких заграничных клубов попасть в Европу сложнее, чем из российского топ-клуба.

«Зенит» часто находится на половине поля соперника, постоянно доминирует – так у тебя будет больше возможностей показать свой максимум, подготовиться к переходу в европейских клуб.

Мы выиграли РПЛ в третий раз подряд, играем в Лиге чемпионов – это шанс проявить себя», – сказал Караваев.

  • Караваев перешел в «Зенит» из «Витесса» в 2019 году.
  • Он провел 62 матча за «Зенит», забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

Источник: France Football
Россия. Премьер-лига Зенит Караваев Вячеслав
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hektor 84
1622801641
Расскажи это Малиновскому. Он с тебя поугорает.
Ответить
Fusballer
1622802030
Из ЦСКА - Головин, из Локомотива - Миранчук, Смолов, из Спартака - Кокорин, из Уфы - Зинченко, из Зенита - )))) Пытался один, да слился)))
Ответить
Хейтер Аларм
1622802550
только из Зенита ты уже переходить никуда не захочешь
Ответить
кто там
1622808166
бомжатский петушок попущенный успокойся уже, все и так уже знают что ты жопу продал ради газпромовского бабла) ты это скажи Лёве, Кавана, Ибре и прочим звёздам которых раскопали хз в каких чемпионатах, хз каких командах. те же игроки из Бельгии переходят же и попутно бомжатню в лч имеют) про Голландию вообще молчу, от туда каждое ТО кто то переезжает в Европу, а ты в бзенит)
Ответить
paracetamol
1622811721
ЛЧ надо выигрывать или ЛЕ хотя бы. Тогда с руками оторвут как Шаву, Пашу-деревяшу и Сашу Кержа.
Ответить
aaaaahhhh
1622812052
г. Каравае - маленькие "Заграничные клубы" находятся где то за границей очень может быть что в Европе))). Образование случайно не в Зените получал?????
Ответить
general.lizyukov
1622814341
Игроки из португальских, голландских и пр. маленьких клубов полностью согласны )))
Ответить
Lenin26
1622815288
Может он и прав,но последние два года выступлений Зенита в ЛЧ,скорее работают как антиреклама игроков.
Ответить
NewLife
1622816644
Особенно заметно по сборной Польши)))
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
1
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
2
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
22
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
5
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
2
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
22
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
5
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
5
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
14
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
23
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
4
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
3
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
24
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
47
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+