Лапорта подтвердил, что Куман остается в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил о продолжении сотрудничества с главным тренером команды Рональдом Куманом.

«После периода размышлений мы договорились, что продолжим работать в рамках действующего контракта», – сказал Лапорта.

Соглашение между клубом и 58-летним голландцем рассчитано до июня 2022 года.