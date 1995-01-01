Лапорта подтвердил, что Куман остается в «Барселоне»

Там по 1 каналу цирк)) от Канады одно название приехало - мучаемся 2 период не можем забить))
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил о продолжении сотрудничества с главным тренером команды Рональдом Куманом.
«После периода размышлений мы договорились, что продолжим работать в рамках действующего контракта», – сказал Лапорта.
Соглашение между клубом и 58-летним голландцем рассчитано до июня 2022 года.
- Куман возглавляет «Барсу» с прошлого лета.
- В минувшем сезоне каталонцы выиграли Кубок Испании, а в Примере финишировали на 3-м месте.