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    Лапорта подтвердил, что Куман остается в «Барселоне»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил о продолжении сотрудничества с главным тренером команды Рональдом Куманом.

    «После периода размышлений мы договорились, что продолжим работать в рамках действующего контракта», – сказал Лапорта.

    Соглашение между клубом и 58-летним голландцем рассчитано до июня 2022 года.

    • Куман возглавляет «Барсу» с прошлого лета.
    • В минувшем сезоне каталонцы выиграли Кубок Испании, а в Примере финишировали на 3-м месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3662

      AtticusFinch 16 минут назад

      Там по 1 каналу цирк)) от Канады одно название приехало - мучаемся 2 период не можем забить))

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