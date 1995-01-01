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    «Спартак» – о продаже Крала: «Будем рассматривать только очень выгодное предложение»

    Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал, при каких условиях полузащитник Алекс Крал покинет московский клуб

    «Крал очень профессионально относится к своей карьере, и как результат стал системообразующим игроком «Спартака».

    Клуб будет рассматривать только очень выгодное предложение по его возможному трансферу», – сказал Фетисов.

    • В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

    Агент Крала подтвердил переговоры с английским клубами по хавбеку «Спартака»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:38
    Комментарии9
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      Рейтинг: +11

      zabo23 21 минуту назад

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      0
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      Рейтинг: +3671

      Из Твери Леха 49 минут назад

      бревно в Брно

      0
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      Рейтинг: +26558

      VVM1964 1 час назад

      А я согласен , Крал - игрок основного состава , в команду вписался и прибавил , возможно есть и еще потенциал , т.к. некоторые игры провел на достаточно высоком уровне и если расставаться , то только за хорошие деньги , впрочем новому тренеру тут должно быть виднее - вписывается Крал в его концепцию или нет , если конечно она у него есть ))

      3
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      Рейтинг: +11066

      paracetamol 1 час назад

      Барахольщики!

      2
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      Рейтинг: +26558

      VVM1964 > paracetamol 1 час назад

      Пустозвон , если использовать цензурное выражение !

      1
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      Рейтинг: +6773

      "supermax" > VVM1964 56 минут назад

      не опохмелился человечек

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      Рейтинг: +10674

      ilichkadr 1 час назад

      " стал системообразующим игроком «Спартака»"
      У Антохи системный метеоризм. В очередной раз пукнул не подумав. О каком системообразующем игроке может идти речь, если из 48 игр Крал сыграл только 29! В весенней стадии 90 минут провел лишь 3 матча.

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      Рейтинг: +95

      SLADE2020 2 часа назад

      Ну и что значит очень выгодное предложение? По сути вопроса - мне кажется его надо до ЧЕ продавать. После чемпионата его цена только в сторону уменьшения может пойти. Ну это мое мнение.

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      Рейтинг: +2478

      Алехсбургер. 2 часа назад

      В ФК "Теплице" теплится надежда...

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