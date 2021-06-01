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  • «Спартак» – о продаже Крала: «Будем рассматривать только очень выгодное предложение»

«Спартак» – о продаже Крала: «Будем рассматривать только очень выгодное предложение»

1 июня 2021, 11:38
29

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал, при каких условиях полузащитник Алекс Крал покинет московский клуб

«Крал очень профессионально относится к своей карьере, и как результат стал системообразующим игроком «Спартака».

Клуб будет рассматривать только очень выгодное предложение по его возможному трансферу», – сказал Фетисов.

  • В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.
  • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

Агент Крала подтвердил переговоры с английским клубами по хавбеку «Спартака»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Крал Алекс
Комментарии (29)
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Алехсбургер.
1622539211
В ФК "Теплице" теплится надежда...
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SLADE2020
1622539339
Ну и что значит очень выгодное предложение? По сути вопроса - мне кажется его надо до ЧЕ продавать. После чемпионата его цена только в сторону уменьшения может пойти. Ну это мое мнение.
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ilichkadr
1622541457
" стал системообразующим игроком «Спартака»" У Антохи системный метеоризм. В очередной раз пукнул не подумав. О каком системообразующем игроке может идти речь, если из 48 игр Крал сыграл только 29! В весенней стадии 90 минут провел лишь 3 матча.
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paracetamol
1622541853
Барахольщики!
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VVM1964
1622542188
А я согласен , Крал - игрок основного состава , в команду вписался и прибавил , возможно есть и еще потенциал , т.к. некоторые игры провел на достаточно высоком уровне и если расставаться , то только за хорошие деньги , впрочем новому тренеру тут должно быть виднее - вписывается Крал в его концепцию или нет , если конечно она у него есть ))
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Из Твери Леха
1622545656
бревно в Брно
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Дедуктор
1622553289
Джикия-Жиго-Крал-Айртон-Мозес-Промес-Ларссон-Соболев это ядро команды, которая при дальнейшем развитии в взятом направлении будет способна, наконец то, претендовать на какой нибудь серьезный евротрофей. Которых у Спартака нет от слова "совсем". Нельзя ни одного из этих игроков продавать. Спартак должен становиться мощным европейским клубом, а не оставаться тусовкой для футбольной попсы и всяческих гламурных подонков.
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Hektor 84
1622558880
У бомжей пуканы посрывало и желчь потекла! Не они ведь Крала в свое время купили.
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_Marqella_
1622559864
Средненький игрок, за дорого не продать..пусть дальше жёлуди лопает в тарасоффке...
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piligrim1986
1622569086
можно навариться без ущерба для игры и команды впринципе
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