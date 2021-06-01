«Спартак» – о продаже Крала: «Будем рассматривать только очень выгодное предложение»

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал, при каких условиях полузащитник Алекс Крал покинет московский клуб
«Крал очень профессионально относится к своей карьере, и как результат стал системообразующим игроком «Спартака».
Клуб будет рассматривать только очень выгодное предложение по его возможному трансферу», – сказал Фетисов.
- В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.
- Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.
Агент Крала подтвердил переговоры с английским клубами по хавбеку «Спартака»
Источник: «Чемпионат»