«Спартак» – о продаже Крала: «Будем рассматривать только очень выгодное предложение»

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал, при каких условиях полузащитник Алекс Крал покинет московский клуб

«Крал очень профессионально относится к своей карьере, и как результат стал системообразующим игроком «Спартака».

Клуб будет рассматривать только очень выгодное предложение по его возможному трансферу», – сказал Фетисов.

В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.

Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

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