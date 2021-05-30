«Желаем огненного выступления на Евро». Сборная России поздравила Головина с днем рождения

охренеть, он уже 28 лямов стоит на маркте
https://www.transfermarkt.de/aleksandr-golovin/profil/spieler/263918
Полузащитнику «Монако» Александру Головину исполнилось 25 лет. Пресс-служба сборной России не забыла его поздравить.
«Поздравляем Сашу с днeм рождения и желаем побольше голов и ассистов, крепкого здоровья и огненного выступления на Евро», – написала сборная.
- Головин играет за сборную с 2015 года.
- Он брал РПЛ с ЦСКА.
- Евро-2020 стартует 11 июня.
Головину – 25Поздравляем Сашу с днeм рождения и желаем побольше голов и ассистов, крепкого здоровья и огненного выступления на ЕВРО #НашиПрани #СборнаяРоссии pic.twitter.com/4lk32vLalO— Сборная России (@TeamRussia) May 30, 2021