«Желаем огненного выступления на Евро». Сборная России поздравила Головина с днем рождения

Полузащитнику «Монако» Александру Головину исполнилось 25 лет. Пресс-служба сборной России не забыла его поздравить.

«Поздравляем Сашу с днeм рождения и желаем побольше голов и ассистов, крепкого здоровья и огненного выступления на Евро», – написала сборная.

Головин играет за сборную с 2015 года.

Он брал РПЛ с ЦСКА.

Евро-2020 стартует 11 июня.