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    «Желаем огненного выступления на Евро». Сборная России поздравила Головина с днем рождения

    Полузащитнику «Монако» Александру Головину исполнилось 25 лет. Пресс-служба сборной России не забыла его поздравить.

    «Поздравляем Сашу с днeм рождения и желаем побольше голов и ассистов, крепкого здоровья и огненного выступления на Евро», – написала сборная.

    • Головин играет за сборную с 2015 года.
    • Он брал РПЛ с ЦСКА.
    • Евро-2020 стартует 11 июня.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +98

      tarasofka 33 минуты назад

      охренеть, он уже 28 лямов стоит на маркте

      https://www.transfermarkt.de/aleksandr-golovin/profil/spieler/263918

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