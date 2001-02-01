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    Президент «Венеции» после выхода в Серию А искупался в канале

    Руководитель «Венеции» отметил выход в Серию А купанием в канале. Видео празднования доступно ниже.

    «Венеция» получила путевку после победы в плей-офф Серии В за место в Серии А.

    • «Венеция» вернулась в высший дивизион спустя 19 лет, то есть сыграет в Серии А впервые с сезона-2001/02.
    • Также из Серии В в высший дивизион вышли «Эмполи» и «Салернитана».
    • Новый сезон Серии А стартует в августе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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