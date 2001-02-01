Президент «Венеции» после выхода в Серию А искупался в канале

Руководитель «Венеции» отметил выход в Серию А купанием в канале. Видео празднования доступно ниже.

«Венеция» получила путевку после победы в плей-офф Серии В за место в Серии А.

«Венеция» вернулась в высший дивизион спустя 19 лет, то есть сыграет в Серии А впервые с сезона-2001/02.

Также из Серии В в высший дивизион вышли «Эмполи» и «Салернитана».

Новый сезон Серии А стартует в августе.