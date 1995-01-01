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    Слуцкий – о продаже Хвичи: «Он готов к следующему шагу. Зачем задерживать поезд на ходу?»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что пришло время продать полузащитника Хвичу Кварацхелию в другой клуб.

    – Какое лучшее решение будет для Кварацхелии этим летом?

    – Не погружен в тему переговоров, их ведет клуб. Мое мнение – он готов к следующему шагу. Думаю, он его сделает. Зачем задерживать поезд на ходу?

    – Вы говорили, что когда только пришли в «Рубин» и увидели Хвичу, то поняли, что оказались в клубе не зря. Не будет тяжело с ним расставаться? Заменить такой талант трудно.

    – Я настолько опытен, настолько часто был в ситуациях, когда лучшие игроки уходили из моей команды, что у меня скорее ощущение внутреннего удовлетворения. Я хорошо сделал свою работу и помог таланту перейти на качественно другой уровень.

    Понимаю, что есть футбольные места, где развитие игрока будет происходить быстрее, чем в России.

    – Как «Рубин» будет перестраивать игру после его ухода или это несистемная потеря?

    – Мы просто найдем замену, структурно ничего менять не придется. Отличие Хвичи от Ин Бома – он не системообразующий игрок. Квара – яркий, качественный, но не системообразующий футболист команды. Тут ничего менять не придется. Мы будем искать похожего по модели игрока, но не будем менять стиль и систему игры.

    – Вы еще ищете замену Хвичу или уже нашли?

    – У нас есть масса вариантов. Есть Зурико, который может стать прямой заменой Хвичи. Сборы он будет проходить с «Рубином», а дальше – посмотрим.

    Но у нас еще Кварацхелия никуда не ушел. Поэтому мы держим в уме различные варианты.

    • 20-летний Хвича в минувшем сезоне провел за «Рубин» 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2393

      Алехсбургер. 1 час назад

      Поезд пускай едет.
      Лишь бы папа в тамбуре не насрал.

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