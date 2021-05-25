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  • Слуцкий – о продаже Хвичи: «Он готов к следующему шагу. Зачем задерживать поезд на ходу?»

Слуцкий – о продаже Хвичи: «Он готов к следующему шагу. Зачем задерживать поезд на ходу?»

25 мая 2021, 18:57
2

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий считает, что пришло время продать полузащитника Хвичу Кварацхелию в другой клуб.

– Какое лучшее решение будет для Кварацхелии этим летом?

– Не погружен в тему переговоров, их ведет клуб. Мое мнение – он готов к следующему шагу. Думаю, он его сделает. Зачем задерживать поезд на ходу?

– Вы говорили, что когда только пришли в «Рубин» и увидели Хвичу, то поняли, что оказались в клубе не зря. Не будет тяжело с ним расставаться? Заменить такой талант трудно.

– Я настолько опытен, настолько часто был в ситуациях, когда лучшие игроки уходили из моей команды, что у меня скорее ощущение внутреннего удовлетворения. Я хорошо сделал свою работу и помог таланту перейти на качественно другой уровень.

Понимаю, что есть футбольные места, где развитие игрока будет происходить быстрее, чем в России.

– Как «Рубин» будет перестраивать игру после его ухода или это несистемная потеря?

– Мы просто найдем замену, структурно ничего менять не придется. Отличие Хвичи от Ин Бома – он не системообразующий игрок. Квара – яркий, качественный, но не системообразующий футболист команды. Тут ничего менять не придется. Мы будем искать похожего по модели игрока, но не будем менять стиль и систему игры.

– Вы еще ищете замену Хвичу или уже нашли?

– У нас есть масса вариантов. Есть Зурико, который может стать прямой заменой Хвичи. Сборы он будет проходить с «Рубином», а дальше – посмотрим.

Но у нас еще Кварацхелия никуда не ушел. Поэтому мы держим в уме различные варианты.

  • 20-летний Хвича в минувшем сезоне провел за «Рубин» 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Кварацхелия Хвича Слуцкий Леонид
Комментарии (2)
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Алехсбургер.
1621959023
Поезд пускай едет. Лишь бы папа в тамбуре не насрал.
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Garrincha58
1622018380
стоп-кран! ему ещё надо долг Казани отдать в ЛК
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