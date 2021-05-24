Кобялко: «После пощечины Меликяну за мной гнались пять человек»

Нападающий Антон Кобялко рассказал подробности конфликта с главным тренером «Пюника» Егише Меликяном.

«Решил узнать у главного тренера клуба Егише Меликяна, чем я его так «спровоцировал», что он решил оскорбить меня и мою мать? Сказал ему, что он должен извиниться передо мной. Он в ответ: «Не, ни за что». И тут я уже дал ему пощeчину.

На меня налетел помощник тренера. Затем поднялся и сам Меликян, они стали за мной гоняться, но ничего не вышло. Вдруг прибежали ещe несколько человек – какие-то работники. В итоге за мной гнались человек пять, но не догнали.

Вы меня поймите, я ж не гладиатор, я – футболист. Зачем мне одному ввязываться в драку против пяти? Прыгнул в такси, поехал в аэропорт: до рейса было пару часов. Доехал до аэропорта. Поставил багаж на ленту и начал проходить досмотр.

Только стал забирать сумки, как периферическим зрением увидел, что на меня летит мужчина в красной футболке – это был Меликян. Он зарядил мне в область уха. Началась заварушка: мы с ним начали выяснять отношения, после чего со спины мне неожиданно прилетел удар по голове«, – сообщил Кобялко.

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