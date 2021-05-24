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  • Кобялко: «После пощечины Меликяну за мной гнались пять человек»

Кобялко: «После пощечины Меликяну за мной гнались пять человек»

24 мая 2021, 11:21
3

Нападающий Антон Кобялко рассказал подробности конфликта с главным тренером «Пюника» Егише Меликяном.

«Решил узнать у главного тренера клуба Егише Меликяна, чем я его так «спровоцировал», что он решил оскорбить меня и мою мать? Сказал ему, что он должен извиниться передо мной. Он в ответ: «Не, ни за что». И тут я уже дал ему пощeчину.

На меня налетел помощник тренера. Затем поднялся и сам Меликян, они стали за мной гоняться, но ничего не вышло. Вдруг прибежали ещe несколько человек – какие-то работники. В итоге за мной гнались человек пять, но не догнали.

Вы меня поймите, я ж не гладиатор, я – футболист. Зачем мне одному ввязываться в драку против пяти? Прыгнул в такси, поехал в аэропорт: до рейса было пару часов. Доехал до аэропорта. Поставил багаж на ленту и начал проходить досмотр.

Только стал забирать сумки, как периферическим зрением увидел, что на меня летит мужчина в красной футболке – это был Меликян. Он зарядил мне в область уха. Началась заварушка: мы с ним начали выяснять отношения, после чего со спины мне неожиданно прилетел удар по голове«, – сообщил Кобялко.

Тренер «Пюника» – о конфликте с Кобялко: «Драки не было, из всего этого сделали какое-то кино»

Кобялко – об избиении тренером «Пюника»: «Можно же посмотреть камеры – там всe видно»

Источник: «Чемпионат»
Европа Пюник Кобялко Антон Меликян Егише
Комментарии (3)
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Qivi
1621845395
Грузинский народ говорит: «мовида сомехи — мойтана схва мехи», — пришел армянин и принес новую беду.
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Алехсбургер.
1621845801
Эу! а как -жэ ,братан..одногоо с ноги уэби.. астальные саме разбегутца..))
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RJM555
1621848307
живой остался да и ладно......
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