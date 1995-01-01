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    Кобялко – об избиении тренером «Пюника»: «Можно же посмотреть камеры – там всe видно»

    Нападающий Антон Кобялко раскритиковал главного тренера «Пюника» Егише Меликяна, который отрицает, что избил россиянина в аэропорту после расторжения контракта с армянским клубом.

    «Слова Меликяна – это всe ложь чистой воды. Он – настоящий лжец. Когда увидел, сразу подумал, что это не мужчина, потому что мужчина так делать не должен.

    Не знаю, наверное, он хочет спасти свою тренерскую карьеру, раз говорит, что его там не было... Можно же посмотреть камеры – там всe видно. Можно ткнуть носом, неужели человек этого не понимает?

    Меликян сказал, что обязательно пожмeт мне руку при встрече? Я поздороваюсь, наверное, он всe же старше меня. Но руку не пожму. До сих пор не могу понять, что он от меня хотел: оскорбить или что?

    Я ведь ему не мешал, не настраивал коллектив против него, профессионально относился к своему делу. Для меня загадка, почему он себя так повeл. Не хочешь выпускать футболиста – твоe право, на то ты и главный тренер. Но зачем кричать и оскорблять? Лает, как собака, а зачем это нужно?» – сказал Кобялко.

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    Источник: «Чемпионат»

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