В финальном матче Кубка Португалии «Брага» обыграла «Бенфику» со счетом 2:0.

Победу «Браге» принесли голы Лукаса Пиазона и Рикарду Орты.

Для команды это третий Кубок в истории. Ранее они брали данный трофей в сезонах 1965/66 и 2015/16.