В финальном матче Кубка Португалии «Брага» обыграла «Бенфику» со счетом 2:0.
Победу «Браге» принесли голы Лукаса Пиазона и Рикарду Орты.
Для команды это третий Кубок в истории. Ранее они брали данный трофей в сезонах 1965/66 и 2015/16.
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В финальном матче Кубка Португалии «Брага» обыграла «Бенфику» со счетом 2:0.
Победу «Браге» принесли голы Лукаса Пиазона и Рикарду Орты.
Для команды это третий Кубок в истории. Ранее они брали данный трофей в сезонах 1965/66 и 2015/16.