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    «Брага» – обладатель Кубка Португалии

    В финальном матче Кубка Португалии «Брага» обыграла «Бенфику» со счетом 2:0.

    Победу «Браге» принесли голы Лукаса Пиазона и Рикарду Орты.

    Для команды это третий Кубок в истории. Ранее они брали данный трофей в сезонах 1965/66 и 2015/16.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Браги»

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