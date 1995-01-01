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    Дзюба – о голах: «Задача – попасть по мячу, а дальше – как карта ляжет»

    Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, как забивает голы.

    «Забиваю ли я голы, стараясь бить мимо вратаря? Я же вам уже объяснял, что моя задача – попасть просто по мячу, а дальше – как карта ляжет», – сказал Дзюба.

    • Форвард «Зенита» оформил покер в матче с «Тамбовом» (5:1), благодаря чему стал лучшим бомбардиром РПЛ в минувшем сезоне.
    • Дзюба – лучший голеадор в истории турнира.
    • По голам за сборную он идет на 2-м месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Вечерний Ургант»

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    Сегодня, 12:38
    Комментарии5
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      Рейтинг: +7304

      житель СПб 26 минут назад

      Действительно, глупость полная! И увы - правда, соответствует российскому футболу. Их не учат бить и попадать в ворота! Тренеры!? Почему?! Отсюда и такой процент попаданий в ворота, голевых ударов. Помню документальный фильм, когда Роналду бьет в темноте через открытые окна автобуса в ворота - и попадает! Вот чему их надо учить! С повязкой на глазах - т.е. вслепую они должны попадать не менее 90% в ворота. А пока- о чем мы вообще говорим, о каком российском футболе?!

      1
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      Рейтинг: +8025

      NewLife 50 минут назад

      Пеле говорил, что первое, чему надо обучать детей в футбольных школах, это правильно прикладывать стопу к мячу, чтобы всегда знать, куда посылаешь мяч. Считаю необходимым нашим жопоногим показывать голы Роналдо-зубастика, чтобы видели, что он всегда бил не по воротам, а в ворота в сторону от кипера. Наши змсы не владеют этой азбучной техникой, и зюба дурак в этом признается. Надо им платить зарплату тоже "как карта ляжет" в зависимости от попаданий по воротам и точных пасов.

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      Рейтинг: +7304

      житель СПб > NewLife 30 минут назад

      200% истины!

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      Рейтинг: +164

      lipatov32 59 минут назад

      Что-то много этого задрота на сайте! Новостей нет больше! Кому он нах интересен?

      2
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      Рейтинг: +1205

      кто там 2 часа назад

      Вот оно что) Видать у Кейна, КриРо, Месси и других звёзд всегда карта ложится как надо и они почаще по мячу попадают получается?) А я то думал..

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