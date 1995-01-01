Дзюба – о голах: «Задача – попасть по мячу, а дальше – как карта ляжет»

Действительно, глупость полная! И увы - правда, соответствует российскому футболу. Их не учат бить и попадать в ворота! Тренеры!? Почему?! Отсюда и такой процент попаданий в ворота, голевых ударов. Помню документальный фильм, когда Роналду бьет в темноте через открытые окна автобуса в ворота - и попадает! Вот чему их надо учить! С повязкой на глазах - т.е. вслепую они должны попадать не менее 90% в ворота. А пока- о чем мы вообще говорим, о каком российском футболе?!
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, как забивает голы.
«Забиваю ли я голы, стараясь бить мимо вратаря? Я же вам уже объяснял, что моя задача – попасть просто по мячу, а дальше – как карта ляжет», – сказал Дзюба.
- Форвард «Зенита» оформил покер в матче с «Тамбовом» (5:1), благодаря чему стал лучшим бомбардиром РПЛ в минувшем сезоне.
- Дзюба – лучший голеадор в истории турнира.
- По голам за сборную он идет на 2-м месте.