Дзюба – о голах: «Задача – попасть по мячу, а дальше – как карта ляжет»

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, как забивает голы.

«Забиваю ли я голы, стараясь бить мимо вратаря? Я же вам уже объяснял, что моя задача – попасть просто по мячу, а дальше – как карта ляжет», – сказал Дзюба.