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  • Дюпин – о вратарях сборной России: «Всех уважаю, но я лучший»

Дюпин – о вратарях сборной России: «Всех уважаю, но я лучший»

21 мая 2021, 22:30
9

Голкипер сборной России Юрий Дюпин сравнил себя и партнеров по команде. Он считает лучшим себя.

«Антон Шунин, Матвей Сафонов, я и Андрей Лунeв? Я не хочу никого обижать. Я как Джордже Деспотович. Я всех уважаю, но я лучший. Посмотреть статистику достаточно, даже если последние два сезона взять. Есть такой коэффициент xG – сколько должен был пропустить вратарь. Это чисто коэффициент, который указывает на игру вратаря, не команды. И если посмотреть за последние два сезона, там всe будет понятно», – сказал Дюпин на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • 11 июня стартует Евро-2020, где выступит сборная России.
  • Дюпин в прошлом сезоне помог «Рубину» выйти в Лигу конференций.
  • За сборную Дюпин не провел ни матча.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Рубин Дюпин Юрий
Комментарии (9)
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Shamil79
1621626106
действительно хороший вратарь!!!!!!!!
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Hektor 84
1621634859
Деспотович покусал?
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inzek
1621638192
ну с учетом что о нем только за +30 узнали, то да, пусть считает себя лучшим) стасик то ведется
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nik55
1621677750
пока ты лучший только в бла-бла-бла
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житель СПб
1621686165
Что там в Рубине они кушают? Сначала Деспот, теперь - Дюбин... Хороший вратарь, молодец, НО - люби не себя в футболе, а футбол в себе!
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zigbert
1621708148
Вратарь хороший но стоит ли разбрасываться такими словами. Лучше доказать это в матчах за сборную.
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