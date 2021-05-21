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    Дюпин – о вратарях сборной России: «Всех уважаю, но я лучший»

    Голкипер сборной России Юрий Дюпин сравнил себя и партнеров по команде. Он считает лучшим себя.

    «Антон Шунин, Матвей Сафонов, я и Андрей Лунeв? Я не хочу никого обижать. Я как Джордже Деспотович. Я всех уважаю, но я лучший. Посмотреть статистику достаточно, даже если последние два сезона взять. Есть такой коэффициент xG – сколько должен был пропустить вратарь. Это чисто коэффициент, который указывает на игру вратаря, не команды. И если посмотреть за последние два сезона, там всe будет понятно», – сказал Дюпин на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • 11 июня стартует Евро-2020, где выступит сборная России.
    • Дюпин в прошлом сезоне помог «Рубину» выйти в Лигу конференций.
    • За сборную Дюпин не провел ни матча.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2021 22:30
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5512

      Cleaner 21 минуту назад

      А кто такой Дюпин? Знаю вратарей Акиефеева, Шунина, Гильерме, Лунева. Много вратарей знаю. А вот Дюпина не знаю, потому как он пока еще НОЛЬ, а не вратарь.

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      Рейтинг: +151

      Shamil79 1 час назад

      действительно хороший вратарь!!!!!!!!

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      Рейтинг: +890

      Хейтер Аларм > Shamil79 1 час назад

      но чересчур уж высокомерный! нельзя так говорить, тем более не сыграв даже матча за сборную!

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      Рейтинг: +151

      Shamil79 > Хейтер Аларм 1 час назад

      согласен...движение к звёздам началось...можно сказать

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