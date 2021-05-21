Дюпин – о вратарях сборной России: «Всех уважаю, но я лучший»

Голкипер сборной России Юрий Дюпин сравнил себя и партнеров по команде. Он считает лучшим себя.

«Антон Шунин, Матвей Сафонов, я и Андрей Лунeв? Я не хочу никого обижать. Я как Джордже Деспотович. Я всех уважаю, но я лучший. Посмотреть статистику достаточно, даже если последние два сезона взять. Есть такой коэффициент xG – сколько должен был пропустить вратарь. Это чисто коэффициент, который указывает на игру вратаря, не команды. И если посмотреть за последние два сезона, там всe будет понятно», – сказал Дюпин на ютуб-канале «Коммент.Шоу».