Football Insider: Лэмпард отказался возглавить «Кристал Пэлас»

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отказался возглавить «Кристал Пэлас».
По информации Football Insider, 42-летний англичанин считает, что «Кристал Пэлас» может вылететь из АПЛ в следующем сезоне из-за серьезной перестройки команды. Он отклонил предложение клуба.
- «Кристал Пэлас» набрал 44 очка в 37 турах АПЛ и идет на 13-м месте.
- Последним клубом Лэмпарда был «Челси». Тренера уволили в январе.
- В марте сообщалось, что 42-летний специалист может возглавить молодежную сборную Англии.
Источник: Football Insider
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