Football Insider: Лэмпард отказался возглавить «Кристал Пэлас»

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отказался возглавить «Кристал Пэлас».

По информации Football Insider, 42-летний англичанин считает, что «Кристал Пэлас» может вылететь из АПЛ в следующем сезоне из-за серьезной перестройки команды. Он отклонил предложение клуба.