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    Football Insider: Лэмпард отказался возглавить «Кристал Пэлас»

    Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отказался возглавить «Кристал Пэлас».

    По информации Football Insider, 42-летний англичанин считает, что «Кристал Пэлас» может вылететь из АПЛ в следующем сезоне из-за серьезной перестройки команды. Он отклонил предложение клуба.

    • «Кристал Пэлас» набрал 44 очка в 37 турах АПЛ и идет на 13-м месте.
    • Последним клубом Лэмпарда был «Челси». Тренера уволили в январе.
    • В марте сообщалось, что 42-летний специалист может возглавить молодежную сборную Англии.

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    Источник: Football Insider

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    Сегодня, 10:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +743

      ab15488 1 час назад

      Лэмпард напоминает жену олигарха, нихрена на тренерском поприще не добился, со всеми переругался и чсв просто императорское. Жаль, игрок был хороший

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