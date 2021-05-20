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    Агент – о выкупе «Зенитом» Чистякова: «На словах решение есть, но на бумаге оно не подтверждено»

    Андрей Талаев, агент защитника Дмитрия Чистякова, рассказал о ситуации с переговорами между «Зенитом» и «Ростовом» по поводу выкупа его клиента.

    «Пока у нас нет понимания по окончательному переходу Чистякова в «Зенит». На словах решение есть, но на бумаге оно никак не подтверждено», – сообщил агент.

    • По информации «РБ-Спорт», сумма выкупа – 4 миллиона евро.
    • Чистяков выступал за «Зенит» на правах аренды с октября 2020 года.
    • Игрок провел 14 матчей и сделал 2 ассиста.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    20.05.2021 21:58
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13878

      JTherry 1 час назад

      "По информации «РБ-Спорт», сумма выкупа – 4 миллиона евро"
      ...для зенита нет преград, выкупят за 50 тысяч рублей)

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