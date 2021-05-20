Агент – о выкупе «Зенитом» Чистякова: «На словах решение есть, но на бумаге оно не подтверждено»

"По информации «РБ-Спорт», сумма выкупа – 4 миллиона евро"
...для зенита нет преград, выкупят за 50 тысяч рублей)
Андрей Талаев, агент защитника Дмитрия Чистякова, рассказал о ситуации с переговорами между «Зенитом» и «Ростовом» по поводу выкупа его клиента.
«Пока у нас нет понимания по окончательному переходу Чистякова в «Зенит». На словах решение есть, но на бумаге оно никак не подтверждено», – сообщил агент.
- По информации «РБ-Спорт», сумма выкупа – 4 миллиона евро.
- Чистяков выступал за «Зенит» на правах аренды с октября 2020 года.
- Игрок провел 14 матчей и сделал 2 ассиста.