Агент – о выкупе «Зенитом» Чистякова: «На словах решение есть, но на бумаге оно не подтверждено»

Андрей Талаев, агент защитника Дмитрия Чистякова, рассказал о ситуации с переговорами между «Зенитом» и «Ростовом» по поводу выкупа его клиента.

«Пока у нас нет понимания по окончательному переходу Чистякова в «Зенит». На словах решение есть, но на бумаге оно никак не подтверждено», – сообщил агент.