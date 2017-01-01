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    Аудит не выявил нарушений в «Локомотиве» при Кикнадзе

    Международная компания Ernst&Young провела финансовый аудит в «Локомотиве» по заказу нового руководства клуба.

    По информации Eurostavka, аудит не выявил нарушений в работе клуба при экс-президенте Василии Кикнадзе в 2020 году.

    Несмотря на трансферы Франсуа Камано (5,5 миллионов евро) и Зе Луиша (7 миллионов), расходы на которые превысили выручку от продажи Алексея Миранчука (9,7 миллионов) в «Аталанту», баланс клуба по итогам прошлого года оказался профицитным – 600 миллионов рублей.

    • «Локомотив» занял третье место по итогам минувшего сезона РПЛ.
    • Столичный клуб попал в групповой этап Лиги Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

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