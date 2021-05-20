Аудит не выявил нарушений в «Локомотиве» при Кикнадзе

Международная компания Ernst&Young провела финансовый аудит в «Локомотиве» по заказу нового руководства клуба.

По информации Eurostavka, аудит не выявил нарушений в работе клуба при экс-президенте Василии Кикнадзе в 2020 году.

Несмотря на трансферы Франсуа Камано (5,5 миллионов евро) и Зе Луиша (7 миллионов), расходы на которые превысили выручку от продажи Алексея Миранчука (9,7 миллионов) в «Аталанту», баланс клуба по итогам прошлого года оказался профицитным – 600 миллионов рублей.