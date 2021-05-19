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    «Барселона» готова продать Гризманна, Пике, Альбу и Бускетса

    «Барселона» собирается обновить состав во время летнего трансферного окна.

    По информации Marca, каталонский клуб готов продать форварда Антуана Гризманна. Однако его потенциальный уход обусловлен не спортивными, а экономическими причинами. Вырученные деньги можно потратить на усиление команды.

    Также покинуть «Барсу» могут Жерар Пике, Жорди Альба и Серхио Бускетс. Этих футболистов больше не считают неприкасаемыми.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 08:36
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      vyacheslavyuts 1 час назад

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      Рейтинг: +9

      Мортус 2 1 час назад

      Ну просто верх логики. Продать этих парней и купить Агуэро. Это точно "Барса"? Менеджмент имени ЦСКА походу.

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      Рейтинг: +1784

      ItalianFootball 2 часа назад

      32,33,34 года ребятам. Скоро и Месси погонит ? или он сам откажется бегать за Барсу из-за того, что боевых товарищей минувших лет в шею погнали.

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      Рейтинг: +6805

      Alekxei Z. 2 часа назад

      От "неприкасаемых" давно надо было избавляться.
      Им почти 100 лет на троих , клуб должен развиваться.
      Гризманн красава, но как себя проявить , когда все пасом ищут Месси ?
      Клуб уже давно "топчется на месте ", зависимость от Лео, мешает развитию.
      ИМХО

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      Рейтинг: +12051

      Cules2013 2 часа назад

      Пике хоть сейчас можно, от него больше мороки, чем пользы - травмы, плохая игра, высокая зарплата и вес в клубе (раздевалке). Пусть либо уходит куда-то доигрывать, либо завершает красиво карьеру и переходит на какую-то должность в клубе. Так он будет намного полезнее.
      Гризманна продавать только ради какой-то супер-копуки взамен. Да, он до сих пор не влился до конца в команду и играет не так, как ожидают от него, но раза в 2 лучше, чем Дембеле, и не травмируется.
      Бускетс тяжело вкатывался в сезон, по итогу, он один из лучших в команде. Альба тоже полезен будет, хотя бы как игрок ротации.
      Надо избавляться от очевидного балласта в лице Умтити, Роберто, Фирпо, Коутиньо, Дембеле, Пьянича.

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      Рейтинг: +13869

      JTherry 3 часа назад

      Барсе Кумана нужно продать в летнее трансферное окно, вместо "неприкасаемых"...

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      Рейтинг: +12256

      Skull_Boy 3 часа назад

      Продавать чуть ли не лучшего опорника и левого бэка, даунизм продолжается

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