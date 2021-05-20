«Барселона» готова продать Гризманна, Пике, Альбу и Бускетса

«Барселона» собирается обновить состав во время летнего трансферного окна.

По информации Marca, каталонский клуб готов продать форварда Антуана Гризманна. Однако его потенциальный уход обусловлен не спортивными, а экономическими причинами. Вырученные деньги можно потратить на усиление команды.

Также покинуть «Барсу» могут Жерар Пике, Жорди Альба и Серхио Бускетс. Этих футболистов больше не считают неприкасаемыми.