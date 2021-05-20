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  • «Барселона» готова продать Гризманна, Пике, Альбу и Бускетса

«Барселона» готова продать Гризманна, Пике, Альбу и Бускетса

20 мая 2021, 08:36
15

«Барселона» собирается обновить состав во время летнего трансферного окна.

По информации Marca, каталонский клуб готов продать форварда Антуана Гризманна. Однако его потенциальный уход обусловлен не спортивными, а экономическими причинами. Вырученные деньги можно потратить на усиление команды.

Также покинуть «Барсу» могут Жерар Пике, Жорди Альба и Серхио Бускетс. Этих футболистов больше не считают неприкасаемыми.

  • Каталонцы финишируют в Примере не выше 3-го места.
  • Будущее Рональда Кумана на посту главного тренера «Барселоны» находится под вопросом.
  • В марте на должность президента клуба вернулся Жоан Лапорта.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Пике Жерар Бускетс Серхио Альба Жорди Гризманн Антуан
Комментарии (15)
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Skull_Boy
1621491071
Продавать чуть ли не лучшего опорника и левого бэка, даунизм продолжается
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JTherry
1621491530
Барсе Кумана нужно продать в летнее трансферное окно, вместо "неприкасаемых"...
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Cules2013
1621494403
Пике хоть сейчас можно, от него больше мороки, чем пользы - травмы, плохая игра, высокая зарплата и вес в клубе (раздевалке). Пусть либо уходит куда-то доигрывать, либо завершает красиво карьеру и переходит на какую-то должность в клубе. Так он будет намного полезнее. Гризманна продавать только ради какой-то супер-копуки взамен. Да, он до сих пор не влился до конца в команду и играет не так, как ожидают от него, но раза в 2 лучше, чем Дембеле, и не травмируется. Бускетс тяжело вкатывался в сезон, по итогу, он один из лучших в команде. Альба тоже полезен будет, хотя бы как игрок ротации. Надо избавляться от очевидного балласта в лице Умтити, Роберто, Фирпо, Коутиньо, Дембеле, Пьянича.
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vyacheslavyuts
1621500101
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maygli
1621506801
Им надо Гвардиолу вернуть в Барсу.
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Томик
1621507957
Понятно, что ребята в возрасте, но почему не продать для решения экономических проблем того же Дембеле. Или их уже нельзя продавать?
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Fusballer
1621511469
Похоже, Барса начинает копить деньги на Дзюбу.
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zigbert
1621535447
Ну Альбу еще можно оставить. А вот Лангле, Коутиньо, Пьянич, Умтити, Дембеле да и Пике можно продавать. Только вот будут ли желающие их купить?
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MaxRnD
1621536646
Оптом в Тамбов
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житель СПб
1621702636
Тут много веселых комментариев. Но главное, это то, что знаменитый состав клуба закончился, и чем дальше - тем больше...
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