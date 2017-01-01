Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Защитник «Вулверхэмптона» Килман получил украинский паспорт

    Защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман получил украинское гражданство. Об этом футболист рассказал в видео на ютуб-канале Влады Седан.

    «Я был очень рад получить украинский паспорт. Когда я его получил, моя мама была очень рада. Она хотела сделать фотографию со мной и паспортом в руках. Вся семья рада, что он у меня есть», – сказал Килман.

    Несмотря на получение паспорта, Килман не сможет играть за сборную Украины. Запрет ФИФА связан с тем, что 23-летний футболист провел восемь официальных матчей за сборную Англии по футзалу.

    • Ранее футболист не исключил возможности выступления за сборную России или Украины.
    • Его отец родился в Москве, мать – в Киеве.
    • Килман провел 14 матчей в текущем сезоне АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Влады Седан

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:33
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85683
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru