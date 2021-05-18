Защитник «Вулверхэмптона» Килман получил украинский паспорт

Защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман получил украинское гражданство. Об этом футболист рассказал в видео на ютуб-канале Влады Седан.

«Я был очень рад получить украинский паспорт. Когда я его получил, моя мама была очень рада. Она хотела сделать фотографию со мной и паспортом в руках. Вся семья рада, что он у меня есть», – сказал Килман.

Несмотря на получение паспорта, Килман не сможет играть за сборную Украины. Запрет ФИФА связан с тем, что 23-летний футболист провел восемь официальных матчей за сборную Англии по футзалу.