Защитник «Вулверхэмптона» Килман получил украинский паспорт

Защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман получил украинское гражданство. Об этом футболист рассказал в видео на ютуб-канале Влады Седан.
«Я был очень рад получить украинский паспорт. Когда я его получил, моя мама была очень рада. Она хотела сделать фотографию со мной и паспортом в руках. Вся семья рада, что он у меня есть», – сказал Килман.
Несмотря на получение паспорта, Килман не сможет играть за сборную Украины. Запрет ФИФА связан с тем, что 23-летний футболист провел восемь официальных матчей за сборную Англии по футзалу.
- Ранее футболист не исключил возможности выступления за сборную России или Украины.
- Его отец родился в Москве, мать – в Киеве.
- Килман провел 14 матчей в текущем сезоне АПЛ.
Источник: ютуб-канал Влады Седан